Report, argomenti e anticipazioni della puntata di questa sera

Report, le anticipazioni del 5 dicembre

Oggi, 5 dicembre vanno in onda su Rai 3 tre nuove importanti inchieste di “Report”, introdotte come sempre da Sigfrido Ranucci.

La prima è “Sanità territoriale”, curata da Claudia Di Pasquale (con la collaborazione di Cecilia Bacci ed Eleonora Zocca). Un viaggio nel sistema sanitario italiano, che dopo una cocente crisi, potrà usufruire dei soldi del Pnrr. Al via i lavori per costruire nuove case e ospedali di comunità. Oltre a chiedersi quale ruolo avranno queste strutture, lo speciale si interroga su chi andrà effettivamente a lavorare in tali strutture, data la carenza di personale medico ospedaliero.

Bernardo Iovene è, con la collaborazione di Greta Orsi e Lidia Galeazzo l’autore del secondo reportage serale: “Il reso tunisino”. Tutto parte da un servizio di “Report” del 2021, dove si mostrava la spedizione dal porto di Salerno di 282 container di rifiuti in Tunisia. Sequestrati perché ritenuti illegali, dopo varie vicissitudini i container sono tornati in provincia di Salerno, provocando le proteste degli abitanti del luogo. Una storia ancora in corso, raccontata a 360°.

Terza e ultima inchiesta è “Caos pronto soccorso”, di Chiara De Luca, con la collaborazione di Giulia Sabella. Indagine sui pronto soccorso di Torino. I posti letto scarseggiano e l’assistenza talvolta latita. Come si può ovviare al taglio locale di tanti posti letto?

Dove vedere Report (lunedì 5 dicembre 2022)

Le quinta puntata stagionale di Report va in onda lunedì 5 dicembre su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.