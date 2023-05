Report, anticipazioni e servizi della puntata di questa sera

Va in onda oggi, lunedì 8 maggio 2023 su Rai 3, una nuova puntata di “Report”: chi sono i Bonafede, protettori della latitanza di Matteo Messina Denaro? Perchè alcune frange dell'estrema destra sono tanto legate al mondo dei penitenziari italiani? Per quale motivo alcuni stadi del nostro paese sono associati al Pnrr? Il programma condotto da Sigfrido Ranucci prova, questa sera, a rispondere a tali domande.

Chi sono i Bonafede? Questa domanda è al centro della prima inchiesta dell'odierna puntata di "Report". In tempi recenti il nome di Matteo Messina Denaro - catturato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza - ha dominato le cronache. Tra le altre cose è emerso che ad aiutarlo nella latitanza sono stati i Bonafede, parenti dell'ex capofamiglia di Campobello, Leonardo Bonafede, morto nel 2020. Il servizio di "Report" evidenzia in particolar modo due domande: cosa facevano prima i cugini Bonafede? Perché non è stata smascherato già da tempo il loro coinvolgimento nella protezione di Matteo Messina Denaro?

In un altro approfondimento, questa sera "Report" torna a parlare di Luigi Ciavardini, uno degli autori della strage di Bologna. In semilibertà nel 2010, è tornato ad agire liberamente, stringendo legami e accordi con persone legate ai Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari). Che legame c'è tra l'estrema destra e l'universo dei penitenziari italiani? Nel corso degli ultimi tempi molti neofascisti hanno aderito a Nessuno Tocchi Caino, una delle più importanti associazioni che si occupa di carceri in Italia.

In un altro servizio, "Report" parla del curioso legame tra alcuni stadi italiani e il Pnrr: l'Europa ha bocciato gli investimenti del Pnrr per gli stadi di Firenze e Venezia. In questa vicenda troviamo l'esclusione dei progetti a opera del governo Meloni, ma anche la figura di Matteo Renzi, noto tifoso della Fiorentina, che sostiene la ristrutturazione privata della squadra viola. Ma non è tutto, perché il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha scovato diversi progetti riguardanti lo sport ed entrati in modo controverso nel Pnrr. Quali sono e cosa si nasconde dietro alcuni strani finanziamenti?

