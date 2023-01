Report, le anticipazioni e gli argomenti di questa sera

Condotta da Sigfrido Renucci, la seconda puntata del 2023 di “Report” ci presenta come sempre tre nuove inchieste su argomenti di varia natura: gli allevamenti intensivi e la possibilità che possano produrre una nuova pandemia; la faida tra comuni di Rieti per aggiudicarsi il presepe in piazza San Pietro in Vaticano; il sistema scolastico finlandese.

Report: le anticipazioni del 9 gennaio

La prima inchiesta della serata ha come titolo “Pollesina” ed è firmata da Giulia Innocenzi, con la collaborazione di Greta Orsi e Giulia Sabella. L'argomento centrale è quello degli allevamenti intensivi. L'eccezionale quantità di polli nel mondo cresce di anno in anno, negli allevamenti intensivi, ma esperti e scienziati hanno ufficialmente lanciato l'allarme: è qui che potrebbe svilupparsi la nuova pandemia mondiale. "Report" indaga su questi luoghi: dall'estero all'Italia, dal tasso di pulizia alle prevenzioni fatte dagli allevatori. Si fa davvero di tutto per scongiurare future pericolose pandemie?

Il titolo della seconda inchiesta, “Te piace ‘o presepe?” - realizzata da Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara - è tratto da un tormentone di "Natale in casa Cupiello" di De Filippo. Due comuni in provincia di Rieti si danno battaglia per l’allestimento del presepe più illustre: quello in piazza San Pietro in Vaticano. Per quello dell'ultimo Natale il Governatorato e Segreteria di Stato avevano inizialmente scelto il comune di Contigliano, ma successivamente Greccio ha reclamato il diritto a occuparsi dell’allestimento. La disputa ha sollevato una faida tra sindaci, vescovi e giunte comunali e cardinali. Come è andata a finire?

La terza e ultima inchiesta della serata è “La buona scuola”, realizzata da Lucina Paternesi. Viaggio nel sistema scolastico in Finlandia, dove gli studenti non sono sottoposti nè ad interrogazioni nè ad esami e viene invece concessa loro grande libertà di muoversi in base a personali predisposizioni e vocazioni. Risultato: gli studenti finlandesi sono ai primi posti per quanto riguarda la lettura, la matematica e le scienze. In che modo un umile paese rurale si è trasformato in un territorio all'avanguardia?

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (9 gennaio 2023)

La seconda puntata dell'anno di “Report” va in onda oggi, 9 gennaio, su Rai 3 a partire dalle 21.25 ed visibile anche sulla piattaforma Raiplay, sia in diretta streaming che on demand.