Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Oggi, 10 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 3, “Report” presenta tre nuove inchieste, introdotte come sempre da Sigfrido Ranucci. Si torna a parlare dell'imprenditore Stefano Bandecchi; si prosegue con un'esplorazione nell'universo del prosecco; si finisce con un'analisi della crescita degli imballaggi e del riciclo in Italia.

Report: le anticipazioni del 10 luglio

Nell'inchiesta dal titolo "Occhio per occhio", firmata da Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico si torna a parlare di Stefano Bandecchi, imprenditore, fondatore dell’Università Niccolò Cusano e proprietario della Ternana Calcio e sindaco di Terni. Nei suoi confronti il Consiglio Comunale di Terni si è espressa dicendo che il ruolo politico non è compatibile con l'attività calcistica. Quest'ultima l'ha lasciata però all' Unicusano, strettamente legata alle sue aziende. Il discorso di "Report" si sposta sulle condizioni dei lavoratori di Unicusano. Si vedrà che, dopo il precedente servizio, alcuni membri del sito di informazione dell’Università Niccolò Cusano si sono recati sotto casa di una fonte (presunta) dell'inviato per chiedere spiegazioni.



Il titolo della seconda inchiesta della serata è "Secco, prosecco e...", di Emanuele Bellano, con la collaborazione di Cecilia Bacci e Chiara D’Ambros. Viaggio nel mondo del prosecco, il vino più venduto, esportato e imitato d'Italia. Prodotti come il primasecco, prisecco, amusecco e kresecco scimmiottano palesemente il Prosecco. In Germania i produttori riescono ad aggirare le norme europee a protezione delle denominazioni, negli Stati Uniti hanno addirittura riprodotto pezzi interi di Toscana. Il discorso toccherà inoltre altri prestigiosi vini italiani.

La terza e ultima inchiesta della serata è "Meglio riutilizzare che curare, di Chiara De Luca con la collaborazione di Marzia Amico. Con la crescita degli imballaggi e dei rifiuti relativi, l’Italia è uno dei paesi d'Europa con il più alto tasso di avvio al riciclo, che comunque non è sufficiente per ridurre l’impatto dei consumi. A chiederci un cambiamento in questa direzione è l’Unione Europea. La Commissione dell'Unione Europea ha proposto un nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Nel servizio vediamo come ha reagito l'Italia a tali cambiamenti.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (10 luglio 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 10 luglio 2023 dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand..