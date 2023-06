Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Sigfrido Ranucci conduce oggi, lunedì 12 giugno 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di “Report”. Il programma di Rai 3 propone quattro nuove inchieste: la prima parte dalla crisi della Fiat e approda alla nascita di Stellantis; la seconda ha come tema quello dell'inquinamento nell'aria; si va poi avanti con un servizio sulle malattie contratte dai lavoratori degli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini; nel finale, si parla dell'intelligenza artificiale nel mondo contemporaneo.

Report: le anticipazioni del 12 giugno

La prima inchiesta della serata è "Da Stellantis alle stalle". Si parla della Fiat, partendo dai gloriosi anni '80, quando l'azienda primeggiava in Europa nel settore auto. I tecnici e le menti della Fiat sono pian piano scomparsi, così come si sono drasticamente ridotti i posti di lavoro nel settore. Nel 2014 c'è stata la fusione con Chrystler - azienda americana - dopodichè, nel 2021, è arrivata l'unione con i francesi di PSA da cui nasce Stellantis. Da Torino, però, il fulcro sembra definitivamente essersi spostato a Parigi e la situazione in Italia è critica: molte migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e le aziende sono a rischio chiusura. "Report" ha intervistato Nicolas Dufourcq, rappresentante della Francia nel cda di Stellantis.

La serata va avanti con l'inchiesta dal titolo "La mal’aria", firmata da Emanuele Bellano con la collaborazione di Cecilia Bacci, Chiara D’Ambros e Roberto Persia. L'argomento centrale è quello dell'inquinamento presente nell'aria che - dati dell'Unione Europea alla mano - provoca in Italia 60mila morti, con malattie all'apparato respiratorio e al sistema cardio-circolatorio. Le Regioni italiane continuano a sforare i limiti di legge per il particolato e il biossido di azoto. Il gruppo di lavoro del programma di Rai 3 ha ricostruito il sistema di vigilanza e di misurazione delle sostanze inquinanti. Le amministrazioni tutelano davvero la salute dei cittadini? Come non bastasse, la critica situazione influisce anche sul settore economico.

Bernardo Iovene - con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi è l'autore dell'inchiesta "Insicurezza sul lavoro". Negli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini, l’Inail ha individuato in 35 lavoratori malattie dovute alla modalità di lavorazione del disosso della carne. L’Ats di Milano ha imposto più pause e ritmi più pacati e anche i sindacati Cgil e Usb evidenziano un complicato rapporto con l'azienda. "Report" incontra un medico del lavoro dell'Ats, oggi pensionato: in passato e che aveva effettuato un controllo nall' interno dell'azienda, evidenziando metodi di lavoro discutibili e molte patologie riscontrate su tanti dipendenti.

La serata termina con l'inchiesta "Il calcolo opaco", realizzata da Antonella Cignarale con la collaborazione di Giulia Sabella. Nel mondo di oggi l'intelligenza artificiale sta cambiando le carte in tavola: ormai sono tantissimi i servizi che si affidano a sistemi in grado di elaborare una considerevole quantità di dati e, in breve tempo, trovare soluzioni in breve tempo. Il potenziale degli algoritmi non si discute, ma al contempo esistono dei rischi concreti. In particolar modo si recrimina trasparenza sul funzionamento e gli ambiti di applicazione: cosa accade ai diritti dei cittadini quando un processo non prevede il minimo intervento dell'essere umano?

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 12 giugno 2023 su Rai 3, a partire dalle 21.20. La piattaforma RaiPlay offre l'opportunità di vedere le puntate del programma, sia in live streaming che on demand.