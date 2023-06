Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Sono due le nuove inchieste di “Report”, programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda oggi, lunedì 19 giugno 2023 a partire dalle 21.20 su Rai 3. La prima inchiesta si occupa delle aziende (in rosso) del ministro del turismo Daniela Santanchè; la seconda ha come argomento principale l'acquisizione della compagnia aerea tedesca Lufthansa di ITA Airways.

Report: le anticipazioni del 12 giugno

Il titolo della prima inchiesta della serata è “Open to fallimento”, un lavoro realizzato da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara e Greta Orsi. La figura centrale di questo speciale è Daniela Santanché: attuale ministro del turismo del Governo Meloni, è entrata in politica nel corso degli anni '90 ed è nota ai cittadini come uno dei volti di riferimento degli anni 2000 della destra del nostro paese. Politica a parte, in tante occasioni la Santanché ha ricordato di essere una imprenditrice, ed è proprio in questo territorio che si muove lo speciale di "Report": ne emerge che le sue aziende sono, di volta in volta, andate decisamente male. La trasmissione ha intervistato dipendenti e fornitori delle sue attività: i bilanci risultano essere puntualmente in rosso e i dipendenti licenziati non hanno ricevuto nemmeno la liquidazione. Contemporaneamente alle crisi aziendali, la donna e Canio Mazzaro, suo ex compagno, guadagnavano compensi sospetti. Il focus si sposta poi sui legami tra "Open to Meraviglia" - società alla quale sono stati assegnati appalti senza gara per il ministero del turismo - e "Visibilia", azienda della donna. "Open to Meraviglia" è stata gestita dal compagno della Santanchè: Dimitri Kunz Asburgo Lorena.



La seconda inchiesta della serata è “L’ultimo volo”, firmata da Daniele Autieri, con la collaborazione di Federico Marconi. Fulcro del racconto è Lufthansa, la più importante compagnia aerea tedesca e tra le maggiori del mondo. Presto Lufthansa comprerà ITA Airways che, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è nata da ciò che restava di Alitalia. L'accordo firmato tra il ministro Giorgetti e Carsten Spohr, amministratore delegato della compagnia tedesca, prevede un aumento di capitale coperto dallo Stato italiano, mentre Lufthansa verserà 325 milioni di euro per avere il 41% di Airways; che dovrebbe poi giungere al 90% entro il 2026. "Report" indagherà sui benefici e le perdite, da parte dello Stato Italiano, per questo accordo e indagherà sulla possibilità che qualcuno dall'interno di ITA abbia potuto donare benefici a Lufthansa. Quest'ultima indagine parte da un accordo datato gennaio 2022 che vide Lufthansa e la compagnia del trasporto navale MSC presentare una prima e misteriosa offerta. Qualcuno avrebbe fatto pressione sul governo Meloni per supportare la cordata tedesca.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (19 giugno 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 19 giugno 2023 su Rai 3, a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.