Report, le anticipazioni e i servizi della puntata di questa sera

Nella puntata in onda oggi, 3 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 3, “Report”, propone tre nuove inchieste introdotte da Sigfrido Ranucci: si parla del cibo a base cellulare, della siccità che danneggia i fiumi e del denaro del Pnrr stanziato , non capace al Sud di apportare i dovuti benefici.

Report: le anticipazioni del 3 luglio

Il primo servizio della serata è “La carne della discordia”, di Giulia Innocenzi con la collaborazione di Lidia Galeazzo, Greta Orsi e Giulia Sabella. Il racconto mette in risalto il settore del cibo a base cellulare. Singapore prima e gli Stati Uniti poi hanno dato il via libera al pollo a base cellulare. Se la Commissione europea approverà questo prodotto, l'Italia potrebbe vietarne l'importazione? Entro il 2050 il consumo di carne sarà raddoppiato, dicono le proiezioni, ma la carne prodotta in laboratorio è davvero sicura? In Olanda il governo sta mettendo in pratica un piano per ridurre di un terzo gli animali allevati. Il servizio ipotizza il ruolo che l'Italia avrà nel consumo e nell'esportazione di questi prodotti a base cellulare.

"Colorado a secco" è la seconda inchiesta della serata, realizzata da Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi. Il (preoccupante) tema è quello della siccità. Si parte da casa nostra, dove il fiume Po sta pagando le conseguenze delle mancate piogge, fino all'arrivo dei recenti nubifragi. Anche nel resto del mondo, però, i cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi importanti fiumi, come il Colorado River, negli Stati Uniti. Un fiume di eccezionale ad un passo dal collasso: i ventennali effetti della siccità stanno cominciando a pesare in modo significativo. Le telecamere del programma di Rai 3 hanno per l'occasione attraversato il Nevada, l'Arizona e la California, seguendo il percorso di questo imponente fiume.

Firmata da Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, “Risorse senza controllo” è l'ultima inchiesta della serata. Partendo dai 200 milioni dal Pnrr per interventi speciali per la coesione sociale, si analizza in particolar modo il denaro che giunge in Calabria, dove, successivamente alle rivolte dei migranti di Rosarno, dal 2010 sono stati stanziati già decine di milioni di euro, ma i risultati scarseggiano. Perchè sono stati realizzati così pochi progetti? Da Taurianova, luogo che ha ottenuto significativi benefici, "Report" si sposta poi a Porto Recanati (Marche), un luogo che ha ricevuto più soldi di tutta la Calabria. Il discorso si conclude a Castel Volturno, dove vivono 20.000 irregolari e soltanto 130 braccianti risultano regolari.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (3 luglio 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 3 luglio 2023 dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.