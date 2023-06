Report, anticipazioni e servizi della puntata di questa sera

Oggi, lunedì 5 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di “Report”. Sono ben quattro le inchieste di questa sera: dalle diffusione delle università telematiche ai metodi per spingere grandi imprenditori a investire in Italia, dalle discutibili modalità di lavoro degli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini ai problemi riscontrati dai disabili nella Regione Liguria.

Report: le anticipazioni del 5 giugno

La prima inchiesta della serata è di Luca Bergtazzoni, con la collaborazione di Marzia Amico è ha come titolo "Mister B". Si racconta la storia di Stefano Bandecchi, visto come un possibile nuovo Berlusconi: imprenditore, presidente di una squadra di calcio (la Ternana), proprietario di radio e anche nuovo sindaco di Terni. Bandecchi è il fondatore - e il presidente del Consiglio di Amministrazione - dell'università telematica Niccolò Cusano, alla quale la Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro per presunta evasione fiscale. Si tratta di soldi provenienti dalle rette universitarie, utilizzate per attività commerciali, squadra di calcio della Ternana compresa. Questo è lo spunto di partenza per raccontare anche il fenomeno delle università telematiche: dalla nascita (2006), autorizzata da Letizia Moratti, all'epoca Ministro dell’Istruzione, alla crescita.

La seconda inchiesta della serata è “Pecunia olet”, di Giulio Valesini e Cataldo Cicolella con la collaborazione di Edoardo Garibaldi e Alessia Pelagaggi. La narrazione parte dal 2016, quando l'Italia del governo Renzi ha lanciato un proprio programma di visti in cambio di investimenti: un modo per attirare potenti uomini d'affari e relativi capitali. Quando nel 2020 il governo Conte ha drasticamente ridotto la soglia di denaro da investire sulle aziende italiane, il programma si è diffuso in tutto il mondo. Restano forti sospetti sui controlli agli imprenditori che decidono di portare in Italia i propri capitali.

L'inchiesta “Insicurezza sul lavoro” è di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi. Negli stabilimenti Inalca del gruppo Cremonini, l’Inail ha individuato in 35 lavoratori malattie dovute alla modalità di lavorazione del disosso della carne. L’Ats di Milano ha imposto più pause e ritmi più pacati e anche i sindacati Cgil e Usb evidenziano un complicato rapporto con l'azienda. Un medico del lavoro dell'Ats, oggi pensionato e che aveva effettuato un controllo nall'interno dell'azienda, racconta alle telecamere di "Report" i discutibili metodi di lavoro della stessa e le tante patologie riscontrate su molti altri dipendenti.

La quarta e ultima inchiesta della serata è “Non è una regione per disabili”, firmata da Chiara De Luca con la collaborazione di Lidia Galeazzo. Il tema è quello dei tanti disagi riscontrati dai disabili in Liguria, bambini compresi. La Corte dei conti ha stabilito che la Liguria è ultima tra le regioni del Nord Italia a utilizzare fondi per le strutture per persone disabili.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (5 giugno 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 5 giugno 2023 su Rai 3, a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Raiplay.