Report, anticipazioni e servizi della puntata di questa sera

Oggi, lunedì 15 maggio 2023 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di “Report”. Sigfrido Ranucci introduce tre nuove inchieste che riguardano, nell'ordine, i problemi della logistica, le etichette nutrizionali e lo smaltimento dei pneumatici. Scopriamo nel dettaglio il contenuto dei servizi proposti questa sera.

Report: le anticipazioni del 15 maggio

La prima inchiesta della serata è “La busta non paga”, realizzata da Bernardo Iovene, in collaborazione con Lidia Galeazzo e Greta Orsi. Il racconto parte dall'utilizzo dall'utilizzo, da parte di aziende di logistica, di lavoratori dipendenti da cooperative e società esterne: in tal modo i costi del lavoro si riducono (anche molto). I fatti dicono che talvolta le aziende esterne chiudono, per poi riaprire pochi anni dopo con un altro nome, danneggiando il lavoratore, che viene puntualmente pagato poco e vede crollare i propri diritti. Utilizzando manodopera a basso costo, Brt, Geodis e Dhl aggiravano molti ostacoli e adesso la procura di Milano ha recuperato - mediante la Gdf - 170 milioni di euro di oneri non pagati. Il discorso di questo reportage di espande anche ad altri settori della Pubblica amministrazione: la mancata regolarizzazione dei lavoratori potrebbe far saltare i soldi del Pnrr previsti per il ministero della Giustizia.

La seconda inchiesta della serata ha come titolo "La battaglia delle etichette", firmata da Lucina Paternesi e Giulia Sabella. Gli enormi dati della popolazione in sovrappeso hanno indotto l'Unione Europea ha intraprendere la strategia "Farm to Fork", che promuove abitudini sane a tavola e alimenti più sostenibili. Il Nutriscore è uno dei sistemi più gettonati: si tratta di un etichettatura fronte pacco, che indica mediante lettere, dalla A alla E e cinque colori, dal verde scuro all’arancione, benefici e tossicità degli alimenti. L'Italia è però contraria all’etichetta, che penalizzerebbe molto i prodotti tipici del nostro paese. La controproposta italiana è il NutrInform Battery, un’etichetta che spiega la composizione nutrizionale dei prodotto attraverso 17 diversi numeri e percentuali. I metodi sembrano però poco chiari e non sappiamo bene chi ha sviluppato questo sistema.

La terza e ultima inchiesta della serata è "A ruota libera", di Antonella Cignarale con la collaborazione Marzia Amico. Si parla di pneumatici: il sistema di smaltimento non funziona a regola. Chi paga? Per ogni pneumatico immesso sul mercato va pagata la quota del contributo ambientale per lo smaltimento. E se i produttori e importatori del servizio di raccolta e smaltimento sono i responsabili, il costo del servizio è a carico del consumatore. I dati ufficiali registrano 12 milioni di euro di contributo ambientale evasi. Le soluzioni potrebbero essere applicabili con relativa semplicità, ma qualcosa nel sistema non gira.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (15 maggio 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 15 maggio 2023 su Rai 3, a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Raiplay.