Report, anticipazioni e servizi della puntata di questa sera

Oggi, lunedì 22 maggio 2023, Rai 3 trasmette una nuova puntata di “Report”. Si comincia con un'inchiesta sugli attentati di mafia, alla luce del recente lavoro della Commissione parlamentare; si parla poi delle selezioni per Sanremo giovani; per poi finire con la battaglia delle etichette.

Report: le anticipazioni del 22 maggio

A trent'anni dagli attentati mafiosi che hanno segnato la recente storia dell'Italia, la puntata di questa sera di "Report" propone un servizio dal titolo "La pupiata", firmato da Paolo Mondani con la collaborazione di Marco Bova e Roberto Persia. La mafia agiva sull'intero territorio italiano, ma è non da sola. Dopo l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, e alla luce del recente lavoro della Commissione parlamentare antimafia, "Report" rilegge la verità sui mandanti e sugli esecutori delle stragi, soffermandosi su elementi e dati inediti o poco noti.

"La selezione" è la seconda inchiesta della serata, un lavoro di Emanuele Bellano con la partecipazione di Greta Orsi. Si parla del Festival di Sanremo, la più importante manifestazione canora del nostro paese. Tutti gli anni il Festival dà l'opportunità a otto giovani cantanti di accedere al palco dell' Ariston. Le strade possono essere due: quella organizzata direttamente dalla Rai e quella del concorso Area Sanremo, appartenente al comune della località ligure. Un giudice della commissione di Area Sanremo parla di pressioni sui giudici che possono sfociare in tentativi di corruzione. Nel 2014 due aspiranti concorrenti hanno scoperto di essere stati esclusi dalla fase finale per motivi anomali e oscuri.

La terza e ultima inchiesta della serata è "Tutti contro Yuka", di Lucina Paternesi e Giulia Sabella. Si parla della cosiddetta guerra delle etichette. Da Nutri-score a NutrInform Battery, il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato poco meno di un anno fa un’applicazione per smartphone con cui scansionare i codici a barre dei prodotti. Facendo un salto in Francia, vediamo che qualche anno fa è nata Yuka, l’app che assegna un punteggio agli alimenti segnalandone le eventuali proprietà additive pericolose. Quest'app è a oggi scaricata da 35 milioni di persone nel mondo. Facendo un bilancio gli alimenti ultra-processati e agli insaccati. Infastidita e furiosa, la Federazione francese degli industriali della salumeria ha portato la start up in tribunale.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (22 maggio 2023)

La nuova puntata di “Report” va in onda oggi, lunedì 22 maggio 2023 su Rai 3, a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Raiplay.