Report, da stasera la nuova edizione: le anticipazioni

Al via oggi, 7 novembre, su Rai 3 la venticinquesima edizione di "Report" vede ancora una volta alla conduzione Sigfrido Ranucci e nel primo appuntamento presenta tre importanti reportage. Temi della serata sono: la crisi della Telecom, lo stato di abbandono delle chiese di Napoli, la Co2.

Report, nuova stagione e anticipazioni del 7 novembre

Oggi parte la venticinquesima edizione di “Report”, da anni sinonimo di importante servizio televisivo. Nato nel 1994 con il titolo “Professione Report”, il programma passò su Rai 3 nel 1997, semplificato in “Report”. Ideato da Milena Gabanelli e da lei condotto fino al 2006, “Report” propone di settimana in settimana inchieste capaci di scavare in temi importanti e talvolta complicati da districare. Un’attività costante e benemerita, anche per questa stagione condotta da Sigfrido Ranucci

Il primo appuntamento stagionale presenta tre reportage:

“Lo scopriremo solo Vivendi” tratta il percorso della Telecom, da terza azienda telefonica europea alla grave crisi che sta vivendo da anni. Prima privatizzata, presto sarà scorporata. Dal 2016 l’azionista di maggioranza è Vivendi, il gruppo francese di media controllato da Vincent Bolloré. Report intervista un suo ex socio e ricostruisce la vicenda della Telecom;

“La messa è finita” indaga sulle chiese di Napoli: ben 203 nel suo centro storico, in gran parte abbandonate, pericolanti o in stato di ristrutturazione da tempo immemore. Cosa ne sarà di questi spazi?

“Aria Frizzante” ci parla della Co2 (anidride carbonica) per uso alimentare, che serve per gassare i prodotti. Ma è anche un gas serra presente in atmosfera, e che contribuisce al surriscaldamento globale.

Ma la Co2 diventa è sempre più difficile da trovare. “Report” mette in evidenza tutte le contraddizioni della Co2 chiedendosi se esistono alternative per gassare i prodotti e, se possibile, meno dannosi per l’atmosfera.

Dove vedere Report (lunedì 7 novembre 2022)

Le prima puntata stagionale di Report va in onda lunedì 7 novembre su Rai 3. Il programma è visibile anche sulla piattaforma Raiplay, sia in live streaming che on demand.