Resta con me, stasera in tv l'ottava e ultima puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, lunedì 3 aprile 2023 a partire dalle 21.25, l'ottava e ultima puntata di "Resta con me", fiction rivelazione targata Rai ideata da Maurizio De Giovanni e interpretata da Francesco Arca. Nell'appuntamento di questa sera scopriamo innanzitutto le conseguenze del colpo di pistola fatto partire dal piccolo Diego. Il protagonista è inoltre impegnato con le ricerche della banda della lancia termica. Durante le indagini capisce l'identità della talpa della Squadra Mobile.

Resta con me, anticipazioni del 3 aprile 2023

Il primo episodio della serata (e quindicesimo, in assoluto, della serie), scopriamo le conseguenze dello scontro tra Diego e Tarek. I due hanno litigato in modo acceso ed estratta una pistola, Diego fa partire involontariamente un colpo. Fortunatamente il proiettile non ha colpito Tarek, ma Alessandro Scudieri fa sparire in modo pronto e minuzioso le prove dell'accaduto; quello che però non sa è che qualcuno ha ripreso l'intera scena producendo un video che nel giro di poco tempo diventa virale. Le vicende della custodia di Diego prendono una triste strada: dopo la vicenda del video, Paola e Alessandro perdono l'affido del giovane.

Nel corso della serata, nel successivo episodio - il sedicesimo e ultimo di questa prima stagione della fiction - Scudieri porta avanti anche le ricerche sulla banda della lancia termica: se la sua attenzione si era ultimamente concentrata sul giovane agente Stefano, la scomparsa di quest'ultimo rende tutto più incerto. Alessandro capisce che la banda sta organizzando un nuovo e ambizioso colpo: nonostante tutto, però, i delinquenti riescono a svaligiare il caveau del Tribunale. In una concitata parte finale, Scudieri capisce chi è la talpa all'interno della Squadra Mobile.

"Resta con me" è una serie creata dallo scrittore Maurizio De Giovanni e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Palomar. La prima stagione della serie è stata diretta da Monica Vullo e scritta da Mario Cristiani, Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Fabrizia Midulla, Angelo Petrella e Tommaso Renzoni.

Nel cast della prima stagione abbiamo visto Francesco Arca (nei panni di Alessandro Scudieri); Laura Adriani (Paola Montella); Mario Di Leva (Diego Russo); Antonio Milo (Salvatore Ciullo); Arturo Muselli (Marco Palma); Chiara Celotto (Linda Fiore); Maria Pia Calzone (Nunzia Raimondi); Amedeo Gullà (Stefano D'Angelo); Raffaella Rea (Gemma Montella); Liliana Bottone (Vittoria Montella); Gianni Parisi (Franco); Angela Ciaburri (Alessia Spada); Ignazio Oliva (Lello Improta); Claudia Tranchese (Ilaria D'Angelo); Antonio Buonanno (Geppino Maresca).

Dove vederlo in tv e in streaming (3 aprile 2023)

L'ottava e ultima puntata di "Resta con me" va in onda oggi, lunedì 3 aprile 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono inoltre disponibili per la visione sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che in versione on demand.