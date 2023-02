Resta con me, le anticipazioni della prima puntata

Al via oggi, domenica 19 febbraio 2023, su Rai 2 la nuova fiction di Rai 1 “Resta con me”. Ambientata a Napoli e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, la serie segue il vicequestore Alessandro Scuderi. Un lavoro che gli rende grandi soddisfazioni e un’amata moglie in dolce attesa. L’uomo non potrebbe chiedere di più, ma un drammatico evento ribalterà tutti i suoi progetti.

Resta con me, anticipazioni del 19 febbraio 2023

Ad Alessandro Scudieri (Francesco Arca) la vita sembra sorridere: il suo lavoro da vicequestore della Mobile di Napoli va a gonfie vele e la sua amata moglie Paola (Laura Adriani) è incinta. Un roseo futuro che si infrange in pochi istanti: Alessandro e Paola sono coinvolti in una sparatoria e lei, giudice presso il tribunale dei minori, perde il bambino. La donna fa un'amara scoperta: il marito stava seguendo una pista pericolosa e l'evento potrebbe essersi manifestato a causa di questo motivo.

Alessandro ha, a questo punto, un doppio scopo: quello di catturare i criminali e di riconquistare la fiducia della moglie, svanita di colpo. Decide però di prendere una strada molto rischiosa: trasferirsi all'Unità di Intervento, che opera soltanto di notte. Operando dal tramonto all'alba, scopre che i delinquenti stanno organizzando un colpo straordinario. Ma potrebbe non essere tutto: qualche componente della polizia sta probabilmente facendo il doppio gioco.

"Resta con me" è una serie composta da quattro puntate. Creata dallo scrittore Maurizio De Giovanni, è diretta da Monica Vullo e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Palomar. Nel cast troviamo Francesco Arca, Laura Adriani, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese, Maria Pia Calzone, Margherita Mazzucco.

Dove vederlo in tv e in streaming (19 febbraio 2023)

La prima puntata di "Resta con me" va in onda domenica 19 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.