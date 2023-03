Resta con me, stasera in tv la quarta e ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 12 marzo 2023 a partire dalle 21.25,su Rai 1 la quarta ed ultima puntata di "Resta con me", la fiction nata da un'idea di Maurizio De Giovanni e che vede tra i protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovane Mario Di Leva, diretti per l'occasione da Monica Vullo. Negli ultimi episodi stagionali Alessandro Scudieri ricostruisce i crimini della banda della lancia termica, ma insieme a Paola si trova a dover risolvere anche la questione di Diego, che rifiuta una famiglia affidataria.

Resta con me, anticipazioni del 12 marzo 2023

Nel primo episodio della serata - e settimo stagionale - di "Resta con me" l'UDIN indaga sull'omicidio di un giovane di origine pakistana. Nel corso dell'indagine,si scopre che la banda della lancia termica continua ad agire e ha rapinato una banca clandestina araba. Per svaligiarla ha fatto ricorso ad alcune informazioni rubate dall'Archivio della Questura: in tal modo i criminali hanno usufruito di alcuni passaggi sotterranei. Alessandro Scudieri inizia ad analizzare tutte le azioni della banda, partendo proprio dalla drammatica sparatoria al ristorante. Si fa sempre più viva l'ipotesi che all'interno della polizia ci sia una talpa, decisiva per le scorribande dei fuorilegge.

Il secondo episodio di questa sera (e ottavo in generale) chiude la prima stagione della serie. Alessandro Scudieri ha ormai pochi dubbi: qualcuno della polizia sta facendo il doppio gioco e ne parla dunque con Nunzia, il capo della Mobile. Quest'ultima apre un'indagine segreta sui suoi stessi agenti. Oltre al lavoro, il protagonista deve far fronte ad importanti decisioni inerenti alla sua vita privata: Diego non ne vuole sapere di andare a vivere con una famiglia affidataria e Paola è orientata verso un'importante decisione. La donna chiede ad Alessandro di adottare il giovane in modo da poter essere per lui una famiglia.

Dove vederlo in tv e in streaming (12 marzo 2023)

La quarta e ultima puntata di "Resta con me" va in onda oggi, domenica 12 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono disponibili per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.