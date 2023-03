Resta con me, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

La quinta puntata della fiction "Resta con me" va in onda oggi, domenica 19 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Tra Alessandro (Francesco Arca) e Paola (Laura Adriani) si respira l'armonia dei tempi migliori. L'entusiasmo è dovuto alla decisione dei due di adottare il piccolo Diego (Mario Di Leva). Ma alcune scoperte metteranno a dura prova le liete prospettive e Paola si troverà a prendere importanti decisioni. Scopriamo nel dettaglio cosa ci offre la nuova puntata della serie nata da un'idea di Maurizio De Giovanni.

Resta con me, anticipazioni del 19 marzo 2023

Il primo episodio della puntata (nonché nono stagionale) il protagonista Alessandro Scudieri e la moglie Paola Montella trovano una complicità e un'armonia che forse non si verificava dai tempi precedenti alla drammatica sparatoria risalente alla prima puntata della serie. Il motivo di questa rinascita è dovuto alla figura del giovane Diego: la coppia ha deciso di fare richiesta di adottarlo. Intanto la squadra è intenta ad indagare sul furto delle reliquie di San Ciro, per il quale viene identificato come primo responsabile Daniele Ausiello. Quest'ultimo è fortemente sospettato di essere uno dei membri della banda della lancia termica. Quando Linda e Salvatore stanno per arrestarlo, il sospetto criminale viene investito da un'auto. La responsabilità è della talpa infiltrata nelle forze dell'ordine?

Nel secondo episodio della serata (e decimo della serie) Paola fa una scoperta che la destabilizza: il padre di Diego, Gennaro, faceva da informatore ad Alessandro. A questo punto avanza prepotentemente l'ipotesi che vede uno stretto legame tra la morte di Gennaro e il ruolo che svolgeva per aiutare Alessandro. Proprio quando Paola e Alessandro sembravano in procinto di ricucire il rapporto di un tempo, la donna si rende conto che non riesce più a tollerare le bugie dell'uomo e ha intenzione di lasciarlo per sempre una volta terminate le pratiche dell'adozione di Diego. Dal canto suo Alessandro va a letto con Linda Fiore. Cosa farà Paola?

Dove vederlo in tv e in streaming (19 marzo 2023)

La quinta puntata di "Resta con me" va in onda oggi, domenica 19 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, per la diretta in streaming e in versione on demand.