Resta con me, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, domenica 26 febbraio 2023, Rai 1 trasmette a partire dalle 21.25 la seconda puntata di “Resta con me”, nuova fiction ideata da Maurizio De Giovanni e diretta da Monica Vullo. Negli episodi in onda questa sera si approfondisce la figura del piccolo e ribelle Diego che, perso il padre, teme di finire in una casa famiglia. Alessandro e Paola si coalizzano per aiutarlo.

Resta con me, anticipazioni del 26 febbraio 2023

Nel primo episodio della serata (e terzo stagionale), Alessandro Scudieri (Francesco Arca) ritrova Salvatore Ciullo e Linda Fiore. I tre iniziano ad indagare su un caso che ha trovato la diffidenza dei colleghi del protagonista: una giovane donna è morta poco dopo il suo addio al nubilato. Al contempo Scudieri non ha dimenticato affatto la banda della “lancia termica” e si mette sulle tracce di una misteriosa donna che, subito dopo la sparatoria al ristorante, sembra essere svanita nel nulla. Nel frattempo Diego inizia seriamente a temere un futuro vissuto in una casa famiglia.

Il secondo episodio della serata ci mostra Alessandro Scudieri alle prese proprio con il giovane Diego. Come non bastassero i complicati casi in ambito lavorativo, il personaggio interpretato da Francesco Arca deve fare i conti con la fuga di Diego, soffocato dal suo punto di vista dalle attenzioni di Paola e dell’assistente sociale Valerio. Alessandro e Paola sono costretti a seppellire l’ascia di guerra e si mettono alla ricerca di Diego.

"Resta con me" è una serie creata da Maurizio De Giovanni, diretta da Monica Vullo, scritta da Donatella Diamanti , Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Fabrizia Midulla, Angelo Petrella e Tommaso Renzoni e prodotta da Rai Fiction, in collaborazione con Palomar.

Dove vederlo in tv e in streaming (26 febbraio 2023)

La prima puntata di "Resta con me" va in onda domenica 26 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.