Resta con me, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

A causa della partita Malta-Italia, in onda ieri, la sesta puntata della fiction "Resta con me" va in onda eccezionalmente di lunedì, 27 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Alessandro Scudieri indaga sul furto delle reliquie di San Ciro e capisce che in questura c'è una talpa. L'uomo vede inoltre andare a rotoli la sua relazione con Paola e cede alla corte di Linda.

Resta con me, anticipazioni del 27 marzo 2023

Come abbiamo visto la scorsa settimana, il furto delle reliquie di San Ciro ha dato vita ad indagini di non facile risoluzione. Nel primo episodio di questa sera Alessandro Scudieri continua ad indagare, consapevole che il responsabile è molto probabilmente un membro della banda della lancia termica: essendo questa organizzazione legata alla sparatoria al ristorante, il protagonista è particolarmente coinvolto in questa storia. Non è tutto, perché il sospetto della presunta talpa che agisce in questura diventa realtà ed ogni mossa potrebbe costare cara alle indagini. Paola viene intanto a conoscenza del legame tra il marito e Gennaro: ormai il matrimonio tra la donna e il personaggio interpretato da Francesco Arca sembra ai titoli di coda

Nel secondo episodio della serata - il dodicesimo della serie - si torna a raccontare l'adozione del piccolo Diego da parte di Alessandro e Paola. Tra la coppia era recentemente tornata un'atmosfera serena, ma gli ultimi avvenimenti hanno nuovamente complicato il rapporto tra i due. Alessandro non riesce a resistere alle tentazioni e finisce a letto con Linda, mentre a casa di Paola piomba Cristiana, la madre tossicodipendente di Diego: anche se ha perso l'affidamento del figlio, la donna adesso lo reclama. Mentre Paola ha qualcosa da chiarire anche con il suo collega Valerio, viene arrestato uno dei membri della banda della lancia termica: si tratta della donna con la parrucca bionda. Ma le rivelazioni della serata non finiscono qui.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 marzo 2023)

La sesta puntata di "Resta con me" va in onda oggi, lunedì 27 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia per la diretta in streaming che in versione on demand.