Resta con me, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 2 aprile 2023 a partire dalle 21.25 su Rai 1, la settima puntata di "Resta con me", fiction di Rai 1 interpretata da Francesco Arca, nei panni del protagonista Alessandro Scudieri: Il vicequestore è ancora impegnato con le indagini inerenti alla morte di Ausillo, ma deve al contempo tenere a bada il giovane Diego: sua madre ha ripreso ad utilizzare droghe e il bambino rischia di finire in guai seri. Domani, 3 aprile, va in onda l'ottava e ultima puntata della serie.

Resta con me, anticipazioni del 2 aprile 2023

Nel primo episodio della serata, Alessandro Scudieri e la sua squadra continuano ad indagare sulla morte di Ausiello: una vicenda ancora in attesa di una risposta. Durante le approfondite ricerche trovano un fuoristrada. Si tratta del mezzo usato dalla banda per investire l'uomo. A quel punto la scientifica si mette all'opera e all'interno del fuoristrada trova un ugello di una bombola da sub. Attraverso le dovute riflessioni Scudieri comincia a pensare che questo indizio possa essere strettamente legato alla prossima mossa della banda, che avrebbe così a che fare con l'acqua. Quella del protagonista è però un'ipotesi che i suoi colleghi non prendono in considerazione: Alessandro è dunque costretto a indagare da solo su questa pista. Ma una nuova minaccia subentra in modo prepotente: la talpa è pronta a bloccare anche stavolta le ricerche.

Nel secondo episodio della serata - il quattordicesimo della serie - Alessandro Scudieri è sempre più scettico sul comportamento di Cristina, che ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti. Un giorno la donna si allontana da Diego e il bambino è visibilmente scosso. Dopo alcune ricerche Cristina viene finalmente ritrovata, ma stavolta Scudieri non riesce a tollerare il suo comportamento: le dice che se non si disintossica in modo definitivo non le permetterà di avvicinarsi ancora a Diego. Quest'ultimo, però, non riesce a stare fermo e, nel mettersi alla ricerca della madre, incontra Tarek: Diego è sorpreso della sua scarcerazione, convinto che lui fosse un assassino. L'incontro genera una piccola rissa e, quando Diego estrae una pistola, fa involontariamente partire un colpo.

Dove vederlo in tv e in streaming (2 aprile 2023)

La settima puntata di "Resta con me" va in onda oggi, domenica 2 aprile 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia per la diretta in streaming che in versione on demand.