Resta con me, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, 5 marzo 2023 a partire dalle 21.25, la terza puntata di “Resta con me”. La fiction interpretata da Francesco Arca è nata da un’idea di Maurizio De Giovanni e garantisce questa sera emozioni e colpi di scena. Alessandro e Paola tentano un riavvicinamento, ma sarà forse soltanto un’illusione. Un nuovo caso, nel frattempo, potrebbe aiutare a svelare i misteri legati alla banda della lancia termica.

Resta con me, anticipazioni del 5 marzo 2023

La nuova puntata di "Resta con me" si apre con un drammatico momento: vediamo una madre disperata, intenta a togliersi la vita gettandosi dal tetto del Tribunale dei Minori perché non regge più il peso della sua esistenza. Per fortuna Linda riesce a farle cambiare idea, ma questa vicenda colpisce profondamente Alessandro e Paola. I due sembrano ritrovare sintonia e trascorrono insieme la notte. Al risveglio, però, la donna viene nuovamente assalita dai dubbi: la tragedia legata alla perdita del figlio pesa troppo e non riesce a riprendere in mano la storia con Alessandro.

Scudieri è intanto impegnatissimo con il suo lavoro: le sue indagini riguardano una bisarca piena di veicoli, recentemente rubata al porto. Il personaggio interpretato da Francesco Arca studia le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza e intravede una donna che le ricorda qualcuna di sua conoscenza: si tratta, a quanto pare, della stessa persona che nel giorno della sparatoria si trovava al ristorante. La Banda della lancia termica è strettamente legata a questo caso? Nel frattempo viene inaugurata una stretta collaborazione tra l'UDIN e la vecchia squadra di Alessandro, ora comandata dal vecchio amico del protagonista, Marco Palma. Scudieri continua ad indagare, ma la banda fugge.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 marzo 2023)

La terza puntata di "Resta con me" va in onda oggi, domenica 5 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.