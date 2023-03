Resta con me, dove è stata girata: i luoghi della fiction

La nuova fiction di Rai 1 “Resta con me” è cominciata domenica 19 febbraio con la messa in onda della prima delle quattro puntate previste. Creata da Maurizio De Giovanni (mente di “Mina Settembre”, “I bastardi di Pizzofalcone” e “Il commissario Ricciardi”) e diretta da Monica Vullo, la serie è interpretata da un cast che comprende Francesco Arca, Laura Adriani, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva e Maria Pia Calzone. La vicenda segue la vita di Alessandro Scudieri: un lavoro da vicequestore della Mobile di Napoli a gonfie e una storia d’amore con Paola molto felice. Ma un evento ribalterà la sua intera esistenza. La serie è interamente girata nel capoluogo partenopeo. Andiamo alla scoperta di alcune delle location scelte per questo progetto.

Resta con me: le location

Napoli è ormai da diversi anni un costante set a cielo aperto. Le serie televisive e i film ambientati nel capoluogo della regione Campania non si contano: basti pensare ai lavori per il piccolo schermo nati dalla penna di De Giovanni, padre anche di “Resta con me”, la fiction con Francesco Arca della quale ci occupiamo. Molti dei luoghi sono riconoscibili non solo dai napoletani ma anche dai tanti turisti che affollano la città o dagli spettatori di suddette serie televisive. Ma andiamo nel dettaglio.

Motivo conduttore di “Resta con me” sono le strade della città partenopea. In particolar modo ricorrono molto spesso i vicoli stretti, le pendenze e le scale del Pallonetto di Santa Lucia, ubicato proprio alle Pendici di Pizzofalcone: ci troviamo nel quartiere San Ferdinando. Abbiamo inoltre visto anche Largo Regina Coeli e diverse stradine del centro storico cittadino. Altro luogo ricorrente della fiction Rai è il porto di Napoli: dato che il personaggio di Alessandro Scudieri si muove spesso di notte è talvolta più complicato intercettare il cuore dell’azione, ma il porto - tra i più importanti porti d'Europa – è sempre ben distinguibile.

Spostandoci di qualche chilometro, possiamo notare che molti ciak sono stati battuti a Torregaveta, una frazione di Monte di Procida. Ci troviamo nella zona dei Campi Flegrei, in un luogo collinare che affaccia sul Litorale Domitio. Nelle sequenze qui realizzate vediamo la spiaggia locale, ma anche i locali e i ristoranti della frazione.

In tutto ciò, non mancano riprese in zone celeberrime di Napoli: via Caracciolo e il Lungomare della città, ma sono riconoscibili anche alcune prospettive dal Parco Virgiliano, dove ci vengono mostrati punti cardini di Posillipo, noto e splendido quartiere collinare della città.