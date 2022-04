Revolution - Scopri i tuoi colori: con Rossella Migliaccio alla scoperta dell’armocromia

“Revolution, Scopri i tuoi colori” è il nuovo format di Real Time dove Rossella Migliaccio - imprenditrice esperta di armocromia - insegna a scegliere i colori adatti ad esaltare le caratteristiche di ogni persona, svelando trucchi e consigli utili a valorizzare qualsiasi tipo di look.

L’appuntamento con la prima puntata è questo pomeriggio a partire dalle 15:50.

Chi è Rossella Migliaccio

L’invito che fa Rossella Migliaccio al suo pubblico è: “Valorizza te stessa, a partire dai colori”. Nata a Napoli e cresciuta a Milano, Rossella è una rinomata imprenditrice, che collabora ormai da tempo con importanti brand internazionali di moda e bellezza: è dunque una delle più apprezzate consulenti di immagini del nostro paese. Il suo libro “Armocromia" ha avuto un successo eccezionale e diventa adesso il punto di riferimento del nuovo programma di Real Time: Revolution, Scopri i tuoi colori. Ma di cosa si tratta?

Revolution, Scopri i tuoi colori: il format e le anticipazioni

L'Armocromia è una disciplina che valorizza la persona partendo dalle caratteristiche naturali della pelle, dei capelli e degli occhi, prefiggendosi di migliorare la percezione di un individuo mediante l'utilizzo di colori a lui più idonei. Nello show targato Real Time, le persone coinvolte si affideranno a Rossella Migliaccio e a un team di esperti beauty: impareranno quindi a conoscere meglio loro stessi, modificando radicalmente il guardaroba e affidandosi a tonalità cromatiche a loro più idonee.

Dove vederlo in tv (sabato 9 aprile)

Il debutto di Revolution, Scopri i tuoi colori è in programma oggi, 9 aprile, a partire dalle 15:50 su Real Time (Canale 31). Il progetto, realizzato da NextStudios, si compone di 8 episodi - in onda il sabato - da circa 30 minuti. Tutte le puntate sono disponibili anche in streaming live sul sito ufficiale del canale e sull’app discovery+.

