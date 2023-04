Ricatto d'amore, il film con Sandra Bullock stasera in tv: trama e cast

Rai 1 trasmette oggi, mercoledì 5 aprile 2023, a partire dalle 21.25, il film statunitense "Ricatto d'amore" (titolo originale: "The Proposal"). Diretta dalla regista Anne Fletcher e interpretata dalla coppia formata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds, la pellicola è una commedia matrimoniale dal ritmo sostenuto e con diverse parentesi sentimentali.

"Ricatto d'amore": trama e cast del film

Margaret Tate dirige una casa editrice a New York. Canadese, la donna occupa la sua posizione lavorativa in modo tirannico, ma un problema bussa alla sua porta: il suo permesso di soggiorno sta per scadere. Cosa fare, dunque? La donna ha così un'idea: sposare il suo segretario, Andrew Paxton, in cambio di una promozione. L'uomo accetta, ma i due sono costretti a recitare la parte di due amorevoli novelli sposi. Inutile dire che l'inedita coppia è costretta ad affrontare alcuni scogli particolarmente insidiosi, come quello di un agente dell'immigrazione parecchio sospettoso; per non parlare della famiglia di Sitko, che è molto unita e vive in Alaska. Ed è proprio qui, nello stato più grande e meno popoloso degli Stati Uniti, che si svolge la seconda metà della pellicola.



Uscito nel 2009 e diretto da Anne Fletcher il film sposa il filone della commedia statunitense moderna, che come tante volte capita sceglie la Grande Mela come centro dell'azione, anche se in questo specifico caso approda poi nelle fredde terre dell'Alaska. La trama del film non è, forse, particolarmente originale, ma si affida comunque ad un ritmo sostenuto, momenti demenziali, derive sentimentali e un quesito finale d'obbligo: Margaret e Andrew, coppia per caso, finiranno con l'innamorarsi o si separeranno?

I protagonisti di "Ricatto d'amore" sono Sandra Bullock (nei panni di Margaret Tate) e Ryan Reynolds (Andrew Paxton). Il resto del cast è composto da: Mary Steenburgen (Grace Paxton); Craig T. Nelson (Joe Paxton); Betty White (Nonna Annie); Denis O'Hare (Mr. Gilbertson); Malin Åkerman (Gertrude); Oscar Nuñez (Ramone); Aasif Mandvi (Bob Thurber); Michael Nouri (Presidente Bergen); Michael Mosley (Chuck).

Dove vedere “Ricatto d'amore” in tv e in streaming (5 aprile 2023)

Il film "Ricatto d'amore" va in onda su Rai 1 oggi, 5 aprile 2023, a partire dalle 21.25 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.