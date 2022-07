Ricatto d’amore, stasera in tv il film con Sandra Bullock: trama e cast

Ricatto d’amore va in onda oggi, martedì 5 luglio, alle 21.25 su Rai1. Partendo da un delicato problema (la scadenza del visto da parte della protagonista), il film prende la strada della commedia, tra imbarazzanti equivoci e una deriva romantica. Conduce il gioco una scatenata Sandra Bullock. Scopriamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

Ricatto d’amore: le anticipazioni del film

Ricatto d’amore è una commedia del 2009 diretta da Anne Fletcher. Alla sua uscita il film si rivelò un grande successo al botteghino (soprattutto negli Stati Uniti). Inizia presentando una tematica seria, come quella del permesso di soggiorno in scadenza da parte di una persona che ha ormai messo le tende lontano dalla sua patria, conducendo una vita pienamente newyorkese. Il racconto prosegue con una serie di sequenze proprie delle commedie degli equivoci, improntate su diverse situazioni imbarazzanti da affrontare. E, strada facendo, come preannunciato dalle premesse, sfocia nel sentimentalismo. Sandra Bullock è la protagonista di questa pellicola, affiancata da Ryan Reynolds. Nel cast troviamo anche Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White, Denis O'Hare, Malin Åkerman e Oscar Nuñez.

La severa Margaret Tate dirige una casa editrice a New York. La donna è però canadese e si ritrova il permesso di soggiorno in scadenza. Costretta a trovare una soluzione in tempi brevi, propone al suo segretario Andrew di sposarla. In cambio lei gli concederà una promozione lavorativa. Il piano è destinato ad avere delle complicazioni dovute alle difficoltà di vestire i panni di marito e moglie: l’incontro con uno scettico agente dell’immigrazione presenta molte insidie, ma ancora più complicata sarà la riunione familiare con la felice famiglia di Andrew, che vive a Sitka (Alaska).

Dove vedere Ricatto d’amore

Ricatto d’amore viene trasmesso da Rai 1 martedì 5 luglio a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.