Il Cantante Mascherato 2, i Ricchi e Poveri dentro Baby Alieno: le reazioni sui social

Dentro al costume non un solo artista ma quattro… in evidente difficoltà. A fine puntata la decisione di autoeliminarsi e svelarsi al pubblico. I commenti: “Ci saranno stati 50 gradi lì dentro… ma come facevano.. impossibile”