“Il malore dei Ricchi e Poveri? Una farsa programmata”: spunta il retroscena sul Cantante Mascherato

Una partenza con tanto di imprevisto quella dello show del venerdì sera di Rai1 ‘Il Cantante Mascherato’ che, nella prima puntata del 29 gennaio, è stata segnata dagli insormontabili problemi che hanno costretto a svelare prematuramente l’identità dei Ricchi e Poveri sotto il costume del Baby Alieno.

Marina Occhiena, Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu sono usciti fuori dal costume sui titoli di coda dello show, annunciati dalla conduttrice Milly Carlucci dopo le svariate difficoltà a respirare, muoversi, cantare. Ma adesso, ecco spuntare l’indiscrezione che descrive come tutt’altro che accidentale un tale colpo di scena che, al contrario, sarebbe stato un modo per giustificare il repentino addio della band già nella prima puntata.

“La partecipazione lampo dei Ricchi e Poveri al Cantante Mascherato era già prevista”

A raccontare il presunto retroscena dietro all’addio lampo dei Ricchi e Poveri nella prima puntata del Cantante Mascherato è il settimanale Oggi che, nella rubrica ‘Ah saperlo’ firmata da Alberto Dandolo, racconta i dettagli di quello che non sarebbe stato un imprevisto, bensì una strategia per lanciare lo show del venerdì sera, ma non solo.

“Una partecipazione lampo giustificata da problemi tecnici: sotto la maschera faticavano a respirare e hanno deciso per l’abbandono”, si legge: “Gira voce, però, che la partecipazione allo show della Carlucci fosse già prevista per una sola puntata: un modo per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 per uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo…”.

Intanto Milly Carlucci ha già annunciato che, dopo l’addio dei Ricchi e Poveri, il personaggio Baby Alieno tornerà comunque protagonista nella prossima puntata: "Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato. Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella”, ha anticipato la conduttrice.