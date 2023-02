"Addio Maurizio Costanzo, dai tuoi ragazzi". Tutti i ricordi, da Berlusconi a Paolo Bonolis

È unanime il cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo, scomparso oggi all'età di 84 anni dopo la complicazione di problemi al cuore contro cui combatteva da diversi anni. Dagli allievi come Pierluigi Diaco a semplici conoscenti, amici e colleghi, sono in tanti a ricordare oggi il conduttore, giornalista ed autore televisivo via social, attraverso messaggi che arrivano come un abbraccio virtuale alla famiglia. E alla moglie Maria De Filippi in primis, che resta invece trincerata dietro il doloroso silenzio.

Tra i primi a salutare Costanzo la premier Giorgia Meloni. "Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio", si legge in un tweet condiviso dalla premier. A stretto giro arriva anche la voce di Silvio Berlusconi, editore di quella Canale 5 che per tanti anni è stata casa di Costanzo: "Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre - scrive - Non ha soltanto inventato un genere televisivo ma, grazie ad una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti, come la musica, sapendosi dimostrare un innovatore, sempre avanti".

Pierluigi Diaco, tra i più vicini a Costanzo, non è andato in onda col suo show Bella Mà. "È stato il mio migliore amico. Il mio complice. Il mio alleato. Tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio" dice incalzato telefonicamente sulla questione, concedendo solo poche parole, via WhatsApp: fu proprio Costanzo a celebrare l'unione civile tra Diaco e il collega Alessio Orsingher. "Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi", scrive su Instagram Paolo Bonolis, tra i tanti che sin dagli esordi hanno calcato il palco del Maurizio Costanzo Show. Profondamente commosso Pippo Baudo: "Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima. E' stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare. E' un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati...un uomo completo".

"Maurizio Costanzo non è morto", aggiunge il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi "perché muore chi non lascia eredità di affetti, e lui l'eredità di affetti l'ha lasciata. Ha creato un modello di format televisivo senza precedenti. Quello che lui ha inventato molti anni fa, partendo da giornalista quale è sempre stato, è diventato poi show, spettacolo, teatro, musica, canzoni".

"Non ci sono parole", condivide Simona Ventura. "Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. Buon viaggio". E ancora le parole di Alberto Angela, conduttore e divulgatore: "Maurizio ha raccontato questo Paese con la competenza, l'intelligenza, il coraggio e l'ironia che solo i grandi hanno. Ciao Maurizio, ci mancherai tanto".

