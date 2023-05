Ridatemi mia moglie, questa sera in tv la miniserie con Fabio De Luigi: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, 21 maggio 2023, dalle 21.20, i due episodi della miniserie "Ridatemi mia moglie", per la prima volta in chiaro dopo il passaggio su Sky. Una comedy diretta da Alessandro Genovesi e interpretata da un cast che comprende Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Anita Caprioli e Carla Signoris. Leggiamo maggiori informazioni su questo prodotto.

"Ridatemi mia moglie" è una miniserie televisiva composta da due episodi, trasmessi entrambi da Canale 5 nella prima serata televisiva di domenica 21 maggio 2023. Si tratta della prima visione in chiaro di un lavoro andato in onda per la prima volta nel 2021 su Sky. La base di partenza è una sitcom britannica prodotta da BBC Studios, dal titolo "I Want My Wife Back", adattata per la versione italiana da Alessandro Genovesi e Giovanni Bognetti.

Il protagonista della vicenda è Giovanni, sposato ormai da tanti anni con Chiara. All'apparenza i due vivono un matrimonio perfetto e all'insegna della solidità. Ma se per lui il rapporto non è in discussione, per lei la situazione è ben diversa: la donna la considera un'unione infelice e ormai esaurita e decide di troncare la storia: scrive una lettera, che però getta nel cestino, prima di fare le valigie e andare via di casa. Giovanni, intanto, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo compleanno. L'uomo si accorge poi della lettera buttata nel cestino e apprende in tal modo le volontà della moglie. A Giovanni sembra cadere il mondo addosso, ma dopo l'iniziale shock comincia a fare un bilancio e un'analisi sulla sua esistenza. Capisce che Chiara è la donna della sua vita e vuole dimostrare a lei e a sé stesso che è capace di tutto pur di salvare il matrimonio.

Entrambi gli episodi della miniserie sono diretti da Alessandro Genovesi, già regista di diversi successi della commedia italiana contemporanea. Tra i suoi lavori ricordiamo "La peggior settimana della mia vita", "Ma che bella sorpresa", "Puoi baciare lo sposo", "10 giorni senza mamma". A vestire i panni di Giovanni, protagonista della vicenda, è Fabio De Luigi, già diretto più volte dal regista. Il cast comprende inoltre Anita Caprioli, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Alessandro Betti, Diana Del Bufalo.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 maggio 2023)

I due episodi della miniserie "Ridatemi mia moglie" vanno in onda sabato 21 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5; e sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand. Gli episodi sono disponibili anche su NOW, per gli abbonati al servizio.