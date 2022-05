"Rise", su Disney+ il film che racconta la storia di Antetokounmpo: dalla fame alla fama NBA

Una famiglia come tante, una famiglia unica al mondo: la storia degli Antetokounmpo, dal loro arrivo come immigrati clandestini in Grecia fino all'affermazione in NBA dei loro figli, non può lasciare indifferente nessuno. Per questo c'è grande attesa intorno a Rise - La vera storia di Antetokounmpo, il film basato sulla storia vera della straordinaria famiglia da cui proviene il primo trio di fratelli a diventare campioni NBA: Giannis e Thanasis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks e Kostas Antetokounmpo dei Los Angeles Lakers, e il loro fratello minore Alex.

Quando esce Rise su Disney+

Il film (non un documentario, ma un vero film) Rise - La vera storia di Antetokounmpo debutterà il 24 giugno in esclusiva su Disney+.

La trama del film sugli Antetokounmpo

Il pubblico non ha mai visto una storia come quella degli Antetokounmpo. Dopo essere emigrati in Grecia dalla Nigeria, Vera e Charles Antetokounmpo (rispettivamente Yetide Badaki e Dayo Okeniyi) hanno lottato per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli, mentre convivevano con la minaccia quotidiana di essere rimpatriati. Con il loro figlio maggiore rimasto ancora in Nigeria insieme ad alcuni parenti, la coppia cercava disperatamente di ottenere la cittadinanza greca, ma la burocrazia li ostacolava ad ogni singolo tentativo.

Quando non erano impegnati a vendere souvenir per le strade di Atene con il resto della famiglia, i fratelli Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada) giocavano a basket con una squadra giovanile locale. I due, avvicinatisi già grandi a questo sport, hanno scoperto in ritardo le loro grandi capacità sul campo da basket e hanno lavorato duramente per diventare atleti di fama mondiale, insieme con il fratello Kostas (Jaden Osimuwa). Con l’aiuto di un agente, Giannis è entrato nel Draft NBA nel 2013 con l'obiettivo di restarci a lungo; un passo importante che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia. La scorsa stagione, Giannis e Thanasis hanno aiutato i Milwaukee Bucks a vincere il loro primo anello del campionato in 50 anni, mentre Kostas ha giocato con i campioni della stagione precedente, i Los Angeles Lakers.

Il cast del film in arrivo su Disney+

Rise - La vera storia di Antetokounmpo è interpretato da Dayo Okeniyi, Yetide Badaki, Manish Dayal, Taylor Nichols, con Ral Agada e Uche Agada per la prima volta sullo schermo. Il film è stato diretto da Akin Omotoso (Vaya), scritto da Arash Amel (A Private War) e prodotto da Bernie Goldmann (300). Giannis Antetokounmpo e Douglas S. Jones sono gli executive producer.

Il trailer ufficiale di Rise - La vera storia di Antetokounmpo

Ed ecco le immagini del trailer del film