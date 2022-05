Maurizio Costanzo commenta la rissa tra Sgarbi e Mughini: perché non l'ha censurata

La notizia della rissa tra Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini al Maurizio Costanzo Show girava da qualche giorno, suscitando già un bel chiacchiericcio, ed è bastato aspettare mercoledì sera per vedere coi propri occhi quanto accaduto.

La zuffa è stata mandata in onda integralmente, nonostante il programma sia registrato e dunque si poteva tagliare lasciando fare all'immaginazione di oguno. Invece no. Non solo chi ha visto la puntata ha potuto assistere al feroce scontro, ma il video da quel momento in poi continua a rimbalzare sui social, imponendosi come un nuovo momento televisivo indimenticabile. Una scelta precisa quella di non censurare, come fa sapere Costanzo. Il padrone di casa ha commentato la vicenda a Facciamo finta che, la trasmissione radiofonica che conduce su R101 insieme a Carlotta Quadri: "C'è un clima nobile da osteria, è la vita. Se io vado in un'osteria ci sono alcuni che sono d'accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola. La vita è questa".

Una po' tv un po' reality show. "Costanzo dice sempre che sul palco del Costanzo Show va in scena la vita" commenta la conduttrice, poi interviene anche Tommaso Zorzi: "Sono quaranta anni che su quel palco vanno in onda spaccati di vita, spaccati di personaggi che hanno i loro lati, i loro spigoli e le loro curve. E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa". Costanzo mette l'ultima parola: "Oppure vi assumete voi la responsabilità di no guardarlo". Quel video, invece, l'hanno visto tutti, a dimostrazione del fatto che la tv verità piace - e un po' pure quella 'urlata', al contrario di quanto si ammette - anche se poi viene bollata come becera. Ma Costanzo guarda e passa.