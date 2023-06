Rita Dalla Chiesa ricorda Berlusconi e Fabrizio Frizzi: "Quando Silvio gli offrì cifre esorbitanti per entrare a Mediaset"

È il momento dei ricordi. In tv e sui social si stanno moltiplicando i racconti di personaggi, e figli di personaggi, che hanno lavorato e collaborato con Silvio Berlusconi. Da Michelle Hunziker al figlio di Mike Bongiorno sono decine gli aneddoti che da ieri, giorno in cui è stata data la notizia della morte del Cavaliere, si possono leggere. Tra le molte testimonianze anche quella di Rita Dalla Chiesa che in Mediaset ha lavorato per oltre 20 anni.

Dalla Chiesa per decenni ha condotto Forum, ma prima di arrivare a Mediaset ha lavorato in Rai e lì conobbe, e poi si innamorò, di Fabrizio Frizzi, i due convolarono a nozze nel 1992 (poi si separarono nel 1998 e divorziarono nel 2002). Rita poi iniziò a lavorare su Rete4, mentre Fabrizio rimase in Rai. In quegli anni Berlusconi stava costruendo la Mediaset del futuro e spesso si è trovato a contrattare con personaggi che nella tv di stato già lavoravano, ma che poi hanno scelto di passare al Biscione, come ad esempio Sandra e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Corrado, e quindi non poteva perdersi l'occasione di provare a far cambiare idea a Fabrizio Frizzi.

Proprio alcuni aneddoti legati a questi tentativi di "corte spietata" sono stati ricordati da Rita Dalla Chiesa mentre era ospite del Tg2 nello speciale dedicato a Silvio Berlusconi. "Lui voleva a tutti i costi Frizzi a Mediaset - racconta Dalla Chiera -, era il '90-'92, una sera ci invitò a casa sua a cena in via dell'Anima, c'era anche Corrado, e iniziò a fare una corte spietata a Frizzi, ma una roba vergognosa, io sentivo che gli offriva cifre esorbitanti, e io pensavo 'sei scemo se non accetti', ma lui diceva 'io sono nato in Rai e ci rimarrò'. A un certo punto lui gli mise in mano un foglio e gli disse 'dimmi te che palinsesto vuoi fare'".

Poi Rita racconta un altro episodio: "Una volta eravamo ai Telegatti e Berlusconi chiese alla madre di far firmare Frizzi: 'Mamma fai firmare tu il contratto a Frizzi a te non può dire di no' disse a Rosa. Frizzi disse no anche a mamma Rosa: 'No, mi scusi io non posso'". "Berlusconi poi continuava a telefonare a casa - aggiunge Dalla Chiesa - e io una volta gli dissi: 'Ma lei chiama per lui e a me non mi chiama per congratularsi che faccio il 30% di share con Forum?'. 'Eh ma lei lo sta facendo, per questo voglio parlare con suo marito', questo mi rispose Silvio".