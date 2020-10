Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi mi ha salvato la vita”

Fabrizio Frizzi manca dal 26 marzo 2018, ma sembra ieri. Sembra ieri per i telespettatori che tutte le volte in cui viene nominato, ricordato, salutato nei programmi tv si riversano sui social per confermarne l’affetto vivo come se non fosse mai andato via, e sembra ieri anche per chi, come Rita Dalla Chiesa, lo ha conosciuto nel profondo.

Di lui la conduttrice che per dieci anni è stata sua moglie ha parlato diverse volte dal momento della sua scomparsa, sempre con una delicatezza tale da non urtare la sensibilità della vedova Carlotta Mantovan. E anche ieri, nella puntata del programma di Rai3 ‘Le Ragazze’, Rita Dalla Chiesa ha incluso tra le persone più importanti della sua vita proprio l’ex marito a cui rimase molto legata anche dopo la separazione, descrivendolo come fondamentale in uno dei momenti più difficili della sua esistenza.

Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi: “Ha saputo mandare via le tante ombre che avevo dentro di me”

“Io credo che lui mi abbia salvato la vita, lo dico seriamente”, ha confidato Rita Dalla Chiesa parlando di Fabrizio Frizzi: “La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono sposati nel 1992 e hanno divorziato del 2002. Nonostante la fine del loro matrimonio i due sono rimasti in ottimi rapporti anche in seguito e Carlotta Mantovan, seconda moglie dello showman e madre della sua unica figlia Stella, oggi è per la conduttrice una sorella. “Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre” – confidò in un’intervista - “Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie. Noi siamo delle donne che hanno amato lo stesso uomo in due momenti diversissimi della vita”.