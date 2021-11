Rita Dalla Chiesa contro Lilli Gruber: "Il bullismo vale solo a sinistra?"

"Ma a che livello sei caduta cara Lilli?" ha chiesto Mario Giordano a Lilli Gruber, martedì sera a Fuori dal Coro, dopo aver mandato in onda il video in cui la giornalista - ospite a un evento - lo sbeffeggiava imitando la sua voce. "E' un difetto fisico" ha ammesso lui, allibito a doversi giustificare con una collega.

A restare sbigottita anche Rita Dalla Chiesa, presente in studio, che ha poi commentato sui social: "Quello che ha detto Lilli Gruber contro Mario Giordano, preso vergognosamente in giro per la sua voce, dovrebbe portare a qualche riflessione sul politicamente corretto che vale solo a senso unico. E non oso pensare se fosse successa la stessa cosa al contrario". Un tweet che ha scatenato il dibattito, in cui l'opinionista continua a condannare quanto accaduto e infine, rispondendo a un utente che chiede perché parlar male degli altri, affonda il colpo: "Naturalmente si riferisce a Lilli Gruber. Che ne sa, la signora, se la voce particolare di Mario Giordano non gli abbia creato da ragazzo qualche problema? Il bullismo vale solo a sinistra?".