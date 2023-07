Rita Dalla Chiesa risponde a Selvaggia Lucarelli: il commento social su Cesara Buonamici al GF

Il nuovo stile che i vertici Mediaset intendono attribuire alla prossima edizione del Grande Fratello passa anche attraverso la presenza di Cesara Buonamici ingaggiata come opinionista. Quella di scegliere la giornalista del Tg5 per un ruolo così diverso dal suo solito appare una decisione molto lontana dalle consuete dinamiche del reality di Canale 5, foriera delle reazioni del pubblico che commenta sui social l'inconsueta novità.

Tra gli utenti perplessi per l'arrivo del volto dell'informazione Mediaset al GF accanto al conduttore Alfonso Signorini c'è stata Selvaggia Lucarelli che ha definito sbagliata la scelta: "Se l'intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma" ha osservato in un tweet la scrittrice e giudice di Ballando con le stelle. Una riflessione che, ripresa dall'account social di GossipeTv, ha ricevuto l'attenzione di Rita Dalla Chiesa, convinta, al contrario di Lucarelli, di quanto sia giusta la decisione di indicare l'amica e collega per quel preciso ruolo.

"Può sembrare come dici tu, Cesara è autorevole nel ruolo che ha al tg5. La conosco da sempre, abbiamo praticamente cominciato insieme, ed è simpatica, pungente, ironica e in grado di spararti, con educazione, le verità in faccia" ha scritto Rita Dalla Chiesa rivolgendosi all'autrice della riflessione citata nel post. "Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe. Il pubblico vuole rilassarsi, non ne può più di parolacce, urla e litigi. Almeno, questo è quello che penso io".

Rita Dalla Chiesa era stata invitata a partecipare alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, salvo poi rifiutare. La ex presentatrice del programma Forum, oggi è tra le deputate della Camera. I suoi riferimenti al linguaggio e alle liti spesso andate in scena al Grande Fratello coincidono con la visione di Piersilvio Berlusconi che ha dichiarato di voler ammorbidire gli eccessi caricaturali dilaganti nelle ultime edizioni dello storico reality show. Stando alle indiscrezioni, l'editore e amministratore delegato Mediaset avrebbe detto no a Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. No anche a chi di professione è influencer e ai creator di OnlyFans, piattaforma che consente la diffusione di materiale per adulti privo di censure.