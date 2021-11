Rita Pavone bacchetta alcuni conduttori: "Invitano gente e poi parlano solo loro"

Cantante ma anche opinionista. Rita Pavone commenta sui social certi modi di fare in tv che proprio non gradisce. Lontana dal piccolo schermo da più di un anno - l'ultima ospitata è stata quella di febbraio 2020 a Verissimo, quando parlò della morte del fratello - 'Pel di carota' si mette nei panni del pubblico e bacchetta alcuni conduttori.

Su Twitter non usa mezzi termini per dire la sua: "Ci sono taluni personaggi televisivi che non vogliono avere un onesto confronto con il pensiero altrui. Vogliono solo che si dia loro ragione. Ma allora, mi chiedo, perché invitare gente in studio o in collegamento se poi parlano solo loro? Se la cantino e se la suonino da soli".

Caccia al nome

Rita Pavone non fa sconti ma non fa neanche nomi. Dal tweet si intuisce che parla di qualche talk politico o di attualità, dove il padrone - o la padrona - di casa punta a spadroneggiare con le sue posizioni (e il suo ego). Via al toto-nome.