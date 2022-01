River Monsters: World Tour, stasera Jeremy Wade a pesca in America

River Monsters: World Tour, torna in prima tv la docu-serie che racconta le missioni più pericolose in giro per il mondo di Jeremy Grant, pescatore estremo e biologo.

La nuova puntata è in onda stasera lunedì 24 gennaio su DMAX in prima serata a partire dalle 21:25.

River Monsters: World Tour, un nuovo episodio

Nell’ultima puntata di River Monsters: World Tour, Jeremy Grant è andato alla scoperta delle specie marine più peculiari dell’Alaska, indagando sull’halibut del Pacifico e sui tipi di salmone presenti – tra cui il salmone reale – per poi andare alla scoperta dello squalo salmone.

In questo nuovo episodio ci sposteremo per il continente americano, nuovamente alla ricerca di pesci straordinari ed enormi. Jeremy indagherà in particolare su alcune creature presenti solo in America.

River Monsters: World Tour, il programma

River Monsters: World Tour racconta il lungo viaggio di Jeremy Grant alla ricerca dei più incredibili e feroci pesci di acqua dolce e salata. Attraverso storie, indizi e testimonianze di uomini attaccati sott’acqua da questi sanguinosi predatori, il biologo cercherà di catturare e mostrarci le specie più rare, per poi liberarle. Il suo intento è quello di dimostrare come dietro agli attacchi delle creature marine all’uomo si celi un forte istinto di sopravvivenza, che permette loro di salvarsi dall’estinzione.

River Monsters: World Tour, dove vederlo lunedì 24 gennaio

Il nuovo episodio di River Monsters: World Tour va in onda oggi lunedì 24 gennaio in prima serata su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale.