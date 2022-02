Robert Pattinson a Verissimo per il nuovo Batman: "L'esperienza più incredibile della mia vita"

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale cinematografiche del film The Batman e Silvia Toffanin ha giocato il jolly, ma non quello di Joker. Sabato pomeriggio sarà ospite di Verissimo Robert Pattinson che ha interpretato proprio il Cavaliere oscuro. La premier si è svolta a Parigi e l'attesa è alle stelle per questa nuova interpretazione.

Il nuovo Bruce Wayne presenterà e parlerà della pellicola proprio nel salotto di Canale 5 sabato 26 febbraio. Non è la prima volta che ospiti internazionali calcano il palco di Toffanin, ma Pattinson è uno dei volti più noti del cinema hollywoodiano al momento, nonché uno degli attori più amati (anche grazie alla sua interpretazione di Edward Cullen in Twilight).

“Interpretare Batman è stata l’esperienza più incredibile della mia vita”

“Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale” dice Pattinson. A Silvia Toffanin che gli chiede come sia stato indossare i panni del suo supereroe preferito, l’attore confessa: “Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando – e prosegue – è stata l’esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo”.

Durante la pandemia, molti suoi colleghi sono stati costretti a fermarsi, ma l’attore invece ha avuto la possibilità di proseguire: “Ho avuto la fortuna di continuare a lavorare seguendo il mio sogno. Non mi rendevo conto di quello che stava accadendo in giro perché ero concentrato a lavorare sul film. Quando ho finito le riprese mi sono accorto che il mondo era cambiato. Un’esperienza che lo ha trasformato anche nel personale: “Dopo la pandemia sono diventato molto più paziente e ho capito che posso trascorrere anche del tempo da solo”.

Pattinson, che sin dall’adolescenza ha intrapreso la carriera attoriale e che oggi è diventato uno dei personaggi più amati dal cinema mondiale, non ha mai perso la sua timidezza: “Quando avevo vent’anni sapevo che quello era il lavoro che avrei fatto per il resto della mia vita. Ero timido e lo sono ancora – e conclude – quando cammino per strada cerco di nascondermi perché mi imbarazzo a parlare con le persone”.