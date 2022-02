Robert Pattinson ospite di Verissimo per il nuovo Batman

Mancano pochi giorni all'uscita nelle sale cinematografiche del film The Batman e Silvia Toffanin ha giocato il jolly, ma non quello di Joker. Sabato pomeriggio sarà ospite di Verissimo Robert Pattinson che ha interpretato proprio il Cavaliere oscuro. La premier si è svolta a Parigi e l'attesa è alle stelle per questa nuova interpretazione.

Il nuovo Bruce Wayne presenterà e parlerà della pellicola proprio nel salotto di Canale5. Non è la prima volta che ospiti internazionali calcano il palco di Toffanin, ma Pattinson è uno dei volti più noti del cinema hollywoodiano al momento, nonché uno degli attori più amati (anche grazie alla sua interpretazione di Edward Cullen in Twilight).

A dare la notizia è stato il profilo Instagram del programma e sotto al posto sono già migliaia i commenti di consenso: "Santa Silvia", "Credo di sognare! Non ci posso credere", "Silvia sia benedetta", "Okay, una ragione in più per non perderselo" e ancora "Mamma mia che emozione!! Non vedo l'ora". Insomma, l'attesa è alle stelle.