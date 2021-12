Roberta Bruzzone: "C'è una donna che mi minaccia"

Difficilmente parla di sé Roberta Bruzzone, ma con Serena Bortone si è aperta raccontando diversi aspetti di lei e del suo matrimonio. Ospite con il marito Massimo a Oggi è un altro giorno, la nota criminologa si è descritta come una che "non perdona e non dimentica", specificando: "Non dimentico la mancanza di lealtà. Io elimino quella persona che mi ha ferito, quindi si scioglie nel nulla. Ammetto di aver provato il desiderio di vendetta, ma non ho mai voluto vendicarmi e ho lasciato che il tempo facesse il suo decorso".

A proposito del suo carattere duro e del suo lavoro spesso scomodo, ha rivelato: "Sono una persona che attira molta invidia, io sono sotto codice rosso per un procedimento di atti persecutori. Ho una persona che mi minaccia, tenta di invadere la mia area personale, di avere contatti con la mia famiglia". E ha aggiunto un altro dettaglio: "Si tratta di una donna e visto che io ho preso le parti del marito durante un processo, ora lei prova a vendicarsi". Una vicenda delicata su cui ha intenzione di andare fino in fondo.

La gelosia tra lei e il marito

Nell'intervista Roberta Bruzzone ha parlato anche del suo matrimonio, insieme al marito Massimo, ospite con lei del programma di Raiuno. Entrambi hanno ammesso di essere molto gelosi: "Diciamo che è un bel pareggio in quanto a gelosia. Siamo gelosi, ma in maniera sana. C'è sempre una forma di massimo rispetto. Non arriveremo mai a fare cose assurde, ma sicuramente abbiamo un concetto di coppia molto monolitico. Per cui chiunque transita intorno viene subito intercettato, schedato e approfondito. Le litigate peggiori comunque - ha concluso la criminologa - le abbiamo fatte per la scelta delle moto".