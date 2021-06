Chi è Roberta Capua, nuova conduttrice di Estate in diretta: carriera, vita privata

Roberta Capua? è, insieme ad Gianluca Semprini?, il nuovo conduttore di Estate in diretta, il programma pomeridiano di Rai1 che a partire dal 28 giugno racconterà l’estate della rinascita con il suo tradizionale programma, in onda dal lunedì al venerdì (prima parte dalle ore 15.45 alle 16.30, seconda parte dalle ore 16.45 alle 18.40), che andrà a sostituire Alberto Matano e il suo ‘La Vita in Diretta’ durante i mesi estivi.

Chi è Roberta Capua, carriera

Roberta Capua dopo aver vinto nel 1986 la corona di Miss Italia e poi essere arrivata seconda a Miss Universo ha iniziato a lavorare in tv, diventanto presto un volto fisso e molto amato sia in Rai che in Mediaset. È stata alcuni anni lontana dall tv, ma quest'estate sarà, insieme a Gianluca Semprini?, alla conduzione di Estate in diretta e questo inverno ha condotto L’ingrediente perfetto su La7 insieme a Gianluca Mech (l'ultima puntata è stata domenica 27 giugno).

Il suo primo programma in tv du Vota la voce con Claudio Cecchetto e poi di anno in anno: I bellissimi di Rete 4, Nonsolomoda, Tappeto Volante con Luciano Rispoli, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, I fatti vostri. Dal 2008 si dedica alla famiglia, tranne che per la partecipazione al reality Celebrity MasterChef che ha vinto battendo il cantautore Nesli.

Chi è Roberta Capua, vita privata

Roberta Capua è nata il 5 dicembre 1968 a Napoli. Dopo la maturità classica, vince Miss Italia nel 1986 e l'anno successivo arrivò seconda a Miss Universo. Nel 2003 la sua relazione con il nuotatore Massimiliano Rosolino aveva infuocato settimanali e gionali di gossip. La loro storia è durata due anni. Nel 2011 è convolata a nozze con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli dopo alcuni anni di fidanzamento. Nel 2008 è nato il loro Leonardo. Sul marito non si hanno molte informazioni, i due sono molto riservati.