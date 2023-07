Roberta Capua fuori dalla Rai (e dalla tv): le prime parole della conduttrice

Roberta Capua è fuori dalla Rai, con certezza fino a dicembre 2023 dopo chissà. La conduttrice ha commentato i nuovi palinsesti della tv di Stato e se da una parte ammette di non voler fare polemica, nelle parole che ha usato nell'intervista a TvBlog un po' di risentimento può essere percepito.

"Sì, è vero, era stato fatto il mio nome - spiega Capua riferendosi al programma "La volta buona" affidato a Caterina Balivo - e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa". Riguardo al perché non sia stata scelta lei non commenta e si limita ad affermare: "Ho un agente che si occupa di queste cose, gli hanno comunicato che era stata fatta una scelta diversa". "Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c’è - aggiunge poi -. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina".

E se per il programma che partirà a settembre è stata scelta un'altra conduttrice, ovvero Balivo, la decisione di non far parte di Estate in diretta è stata di Capua: "Dopo due stagioni consecutive di Estate in diretta ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia".

"Fino a dicembre" sarà fuori dai palinsesti televisivi "e poi vedremo quello che succede, spero ci siano novità" ha infine specificato la conduttrice che poi smentisce il passaggio a La7.