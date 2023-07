Malore per Roberta Capua a "Non sono una signora": il video

Roberta Capua nei panni di una drag queen. È successo ieri sera a "Non sono una signora" - il programma in onda su Rai 2 e condotto da Alba Parietti - ma qualcosa prima della performance è andato storto.

Pronta per andare in scena, nel backstage, con l'abito aderente in lattice addosso e il trucco, la conduttrice ha avuto un piccolo malore: "Non so se ce la faccio, non respiro, è troppo stretto il collo". Con le unghie finte lunghissime non riusciva a slacciarsi da sola, così ha chiesto aiuto a chi era vicino a lei: "Mi apri? Avete un ventilatore? Fa davvero caldo. C'è bisogno che mi apri - ha continuato a chiedere, quasi nel panico - Il collo, il collo, apritemi il collo!".

Superato il mancamento, Roberta Capua si è ripresa e ha fatto la sua performance. "Per un attimo ho avuto paura di dover abbandonare" ha spiegato dopo, aggiungendo: "E invece ho trovato l'energia, la forza e anche il coraggio". Roberta Capua è stata eliminata durante il lipsync contro le The Nancies, vincitrici della puntata.