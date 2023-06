"Roberta Morise accanto all'ex Carlo Conti dopo l'ok della moglie di lui"

Roberta Morise e Carlo Conti potrebbero tornare a condividere lo stesso spazio televisivo: questa l'indiscrezione pubblicata dalla rubrica di gossip nell'ultimo numero del settimanale Oggi che fa riferimento alla showgirl e al conduttore in passato legati da una relazione sentimentale.

Stando a quanto riportato, Morise (già prossima alla conduzione del programma Camper in onda questa estate su Rai1) potrebbe far parte del cast di Tale e Quale Show dopo l'ok di Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti e fidatissima consigliera anche dal punto di vista professionale, che non avrebbe nulla in contrario sulla presenza della ex fidanzata del marito nel programma da lui condotto su Rai1. D'altronde, la storia tra i due è ormai solo parte del passato, finita com'è nel lontano 2011 e fonte comunque di un bel ricordo in entrambi. "Ormai è passato così tanto tempo che non ci sono conflitti" - aveva confidato Roberta qualche tempo fa - "Il nostro è il classico rapporto da ex. Non ci sentiamo da molto, c'è una stima reciproca che è rimasta immutata".

Un anno dopo la fine di quella storia, Conti ha sposato Francesca Vaccaro, madre del figlio Matteo e perfetta compagna di vita. "Non ho mai convissuto, sono sempre stato un single incallito" ha raccontato Carlo Conti parlando degli inizi della storia d'amore con lei. Poi la presa di coscienza arrivata di colpo una sera, quando - ha confidato - "ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta".