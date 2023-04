Uomini e Donne, "Ti vogliono solo per una notte": lo scontro tra Nicole e Roberta, il video

(Sopra il video dello scontro tra Roberta e Nicole)

Una nuova puntata molto movimentata di Uomini e Donne. Dopo lo scontro tra Gianni Sperti e Armando Incarnato, che si è concluso con l'uscita dallo studio del cavaliere questo pomeriggio a scontrarsi sono state Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Tra la dama e la tronista sono volate anche parole molto pesati tutto per colpa dell'apprezzamento che settimane fa Roberta fece su uno dei corteggiatori di Nicole, Andrea.

In tutte le puntate in cui è presenta la tronista l'argomento torna a galla e le due non fanno altro che attaccarsi e ogni tanto offendersi, proprio com'è successo nella registrazione andata in onda oggi, 12 aprile. Poco prima dell'ingresso di Santinelli era sceso un ragazzo per conoscere Roberta, ma lei lo ha rifiutato, a tal proposito Nicole lancia una frecciata alla dama: "Ai prossimi uomini che scendono per Roberta, facciamogli dire che hanno una frequentazione fuori così le viene un po’ di interesse". Parole che hanno immediatamente infuocato Roberta che si è alzata e le si è avvicinata e ha urlato: "Ma come ti permetti? Se non sapete tenervi gli uomini non date la colpa alle altre. Non devi permetterti di dire una cosa del genere".

“Nicole ha detto la verità perchè Roberta si è interessata ad un ragazzo che era interessato ad un’altra ragazza”, è intervenuto Gianni Sperti spingendo Di Padua a ribadire che lei aveva solo fatto un apprezzamento sul corteggiatore. Il botta e risposta tra le due donne continua e i toni si fanno sempre più accesi. "Non mi piace quello che hai detto e non riesco ad andare oltre", chiosa Roberta. "La verità fa male”, replica la tronista. "Io sono uscita con una persona ed è l’unica che è venuta a casa mia. Dopo di lui non è venuto nessun altro a casa mia", ribatte Roberta per ribadire il fatto che lei si lega solo a persone che le interessano veramente.

A questo punto Nicole lancia una vera e propria frecciata alla dama che questa però coglie in quanto stava parlando con Sperti. Sarà quindi Maria De Filippi a spiegarle cos'è stato detto: "Ha detto che gli uomini a lei la corteggiano mentre a te vogliono solo per una notte". "Significa che a letto sono da dieci e lode. Io posso pure dire le peggio cose, ma dopo dieci minuti mi passa. Tu, invece, sei proprio perfida e pensi a cosa dire. Non ti consento di dire queste cose, ho un figlio". Se Gianni era dalla parte di Nicole, Tina Cipollari si è schierata con Di Padua: "Anche te Nicole non è che ci vai leggera, hai dato della poco di buono a Roberta". La lite si è poi spenta e Maria è passata ad un'altra questione: quella del bigliettino che si sono scambiati Andrea e Nicole mentre ballavano.