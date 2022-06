Morte Roberto Brunetti, la procura dispone l'autopsia sul corpo dell'attore

La procura di Roma ha disposto l'autopsia sul corpo di Roberto Brunetti per chiarire le cause della morte. L'attore 55enne, noto come "er Patata", è stato trovato senza vita venerdì sera nella sua casa di Roma. A dare l'allarme era stata la compagna dopo che l'attore non rispondeva al telefono e al citofono. Entrati in casa, gli agenti del commissariato Salaria, assistiti dai vigili del fuoco e dal 118, hanno trovato il corpo dell’uomo senza segni di violenza visibili e anche l’appartamento, dove sono stati trovati residui di cocaina e due panetti hashish, risultava in ordine.

La carriera e la vita privata di Roberto Brunetti

Nato a Roma, Roberto Brunetti è diventato famoso grazie alla partecipazione ad alcune tra le più famose commedie italiane tra cui Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti. Uno dei suoi ruoli più noti è probabilmente quello di Aldo Buffoni in Romanzo Criminale, il film di Michele Placido sulla Banda della Magliana. È stato per lungo tempo legato all'attrice Monica Scattini, scomparsa nel 2015, di cui parlò con grande affetto in alcune interviste recenti, raccontando anche dei problemi di droga che portarono al suo arresto e delle difficoltà economiche degli ultimi anni.