Roberto Burioni scrive a Fabio Fazio: "Potresti fare il divo, invece sei semplice", lui risponde

Roberto Burioni medico e professore di Microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano ha accompagnato per molti mesi i telespettatori di Che tempo che fa. La collaborazione con Fabio Fazio è stata così prolifica che i due sono diventati anche amici. Il suo spazio all'interno della trasmissione è stato molto seguito e dopo la messa in onda dell'ultima puntata domenica scorsa Burioni ha voluto ringraziare Fazio per la fiducia e l'amicizia. Il medico ha scritto una vera e propria lettera che ha poi condiviso sui social in cui fa un'ode a Fabio e svela di aver scoperto una persona molto simile a lui.

La lettera di Burioni a Fazio

"Ieri c'è stata l'ultima puntata di stagione di Che tempo che fa, è dunque il momento dei saluti e dei ringraziamenti - inizia così la lettera di saluto del professore - Il "grazie" va soprattutto a Fabio Fazio: tra le molte cose brutte di due anni fa ce n'è stata una molto bella: l'amicizia che è nata tra noi. Forse aiutata dall'essere due provinciali un poco secchioni, accomunati dal non riuscire a fare scattare di fronte alle seccature e alla difficoltà quel salutare "chissenefrega" che per antica abitudine non riusciamo mai a pronunciare, Fabio è diventato un caro amico che mi ha dato tantissimo". "Molte cose sono nella sfera privata, e lì rimangono - continua Burioni - ma grazie a lui ho potuto imparare e capire che significa la televisione, la comunicazione, il rispetto e la devozione per il pubblico. La trasmissione non è così bella per caso: lo è perché rispecchia l'animo del suo conduttore".

Burioni poi spiega che Fazio è una persona semplice, che non si lascia prendere dalla fama dall'essere divo: "Con l'esperienza e la capacità che possiede Fabio potrebbe a buon diritto fare il divo: invece è una persona per bene, intellettualmente onesta, squisita, semplice, simpatica, con la quale è stato per me bello sia fare le cose serie, sia scherzare".

Poi i ringraziamenti virano verso la produzione e chi gli ha dato consigli sul come stare in tv: "Riuscire ad avere una nuova prospettiva delle cose nella vicinanza dei 60 anni è esperienza preziosa e rara: io l'ho vissuta grazie a lui e per questo gli sarò per sempre grato. Insieme a lui vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla messa in onda del programma [...] Se sono state evitate catastrofi e mie apparizioni nei programmi di papere televisive buona parte del merito è loro".

Immancabile un pensiero al pubblico che lo ha seguito: "Infine, grazie a tutti voi che la domenica sera avete acceso e sintonizzato la tv su Rai 3 per guardarmi. La vostra fiducia e il vostro affetto sono stati per me un dono che mi ha riempito di gioia e mi ha dato l'impressione che le mie lezioni fossero importanti". "Ho sempre fatto del mio meglio per trasmettervi nel modo più chiaro possibile sia quello che sapevo sia quello che non sapevo - ha aggiunto Burioni - ho tentato di rappresentarvi l'andamento nelle cose accuratamente e soprattutto vi ho sempre considerato persone adulte alle quali bisognava spiegare e non nascondere. Adesso arriva l'estate, godetevela nel modo che più vi piace con le persone che amate".

La risposta di Fabio Fazio

"Caro Roberto Burioni, ricambio con identico affetto e amicizia. Grazie a te da parte mia e del pubblico di Che tempo che fa per l’aiuto prezioso che ci hai fornito in anni tanto duri e difficili. Il tuo rigore e la tua competenza al servizio della tv sono un grande regalo per tutti", così ha risposto Fabio Fazio alla lunga lettera che Burioni ha condiviso sui social.