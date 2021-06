Roberto Da Crema, dalle televendite al banco del pesce: cosa fa oggi il Baffo

Dalle televendite al banco del pesce, ma sempre con la stessa verve. Roberto Da Crema, che negli anni '80 e '90 impazzava in tv con il suo baffo - e la sua famosa asma, figlia dell'impeto che metteva nel mestiere del televenditore - ha cambiato vita. Da tempo vive a Lampedusa, con la moglie Raffaella, e si dedica alla sua grande passione, la pesca. Non solo. Chi si trova sull'isola può anche incontrarlo al mercato, dove ogni tanto aiuta a vendere il pesce, come ha rivelato a Nuovo Tv: "Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento".

Insomma gratis, pur di rispolverare quell'arte di cui è stato tra i principali pionieri in Italia. Il lavoro vero, oggi, è un altro. Roberto Da Crema infatti ha un'azienda a Milano che si occupa di stock e cambio merci, gestita dai figli Morris e Valentina: "Adesso anche io sono un loro dipendente - ha fatto sapere - per cui mi danno il mio stipendio".

Roberto Da Crema sogna l'Isola dei Famosi

Di tornare a fare le televendite non se ne parla, ma la tv non l'ha completamene accantonata. Nel 2017 ha partecipato come ospite al programma '90 Special', su Italia 1, e più di una volta si è visto da Barbara d'Urso, a 'Pomeriggio Cinque', come opinionista. Nel cv del Baffo manca il reality e ce n'è uno in particolare che farebbe molto volentieri, l'Isola dei Famosi. Tra l'altro, sarebbe un ottimo pescatore.