Roberto Saviano fuori dal palinsesto Rai: "Scelta aziendale, non politica"

Roberto Saviano non condurrà nessun programma in Rai. Ad annunciare l'assenza dello scrittore e giornalista dai palinsesti della prossima stagione televisiva è stato l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio: "Saviano non è in palinsesto" ha dichiarato in un'intervista a Il Messaggero. "Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci?", la domanda del giornalista riferita al caso di Filippo Facci a cui è stato cancellato un programma dopo le polemiche sull'articolo scritto in merito al caso del presunto stupro di cui è accusato il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa.

"La scelta è aziendale, non politica", ha spiegato Sergio a chi gli ha fatto osservare che Pd e M5s insorgeranno. La scorsa settimana Saviano era finito al centro delle critiche del centrodestra dopo un tweet in cui ha definito il leader della Lega Matteo Salvini "ministro della malavita" attaccandolo sul caso di Carola Rackete. I membri di Forza Italia della Commissione di Vigilanza Rai avevano presentato un’interrogazione sul tema, mentre Fratelli d’Italia chiedeva una presa di posizione da parte dei vertici dell’azienda. Risposta che sembra essere arrivata.