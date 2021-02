"Uno chef in fattoria", Roberto Valbuzzi torna con i nuovi episodi: tutte le informazioni

Su Food Network (canale 33) torna ‘Uno chef in fattoria’: l’appuntamento con i nuovi episodi che raccontano la vita quotidiana dello chef Roberto Valbuzzi tra fattoria, ristorante e famiglia è per domenica 7 febbraio alle 15:00 e in streaming su discovery+.

Vivere in fattoria significa rispettare, amare la natura e avere sempre ingredienti biologici a chilometro zero pronti da utilizzare in cucina. Lo sa bene Roberto Valbuzzi, uno chef che ama i sapori autentici e che valorizza al meglio i prodotti della sua terra, esaltandoli in ogni ricetta, dalla più semplice alla più ricercata. Lo chef Valbuzzi riapre le porte della sua fattoria di famiglia in provincia di Varese per realizzare tre piatti gustosi in ogni puntata, portando in tavola i suoi ingredienti di casa, ovvero prodotti del suo orto.

In compagnia dei nonni e della moglie Eleonora, Roberto cucinerà i tradizionali piatti di casa Valbuzzi, come la giardiniera di verdure, la lasagnetta zucca e salsiccia o la cipollata con crostini, insieme ad alcune “ricette consiglio” come le pappe per i più piccoli o i piatti svuotafrigo. Per le preparazioni più elaborate si svestirà del grembiule e indosserà la professionale giacca da chef, guidandoci alla scoperta dei suoi piatti direttamente dalla cucina del suo ristorante “Crotto Valtellina”.

Uno chef in fattoria è prodotto da Jumpcutmedia per Discovery Italia. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.