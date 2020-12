Titolo V, incidente domestico per Roberto Vicaretti: stop al programma di Rai3

A causa di un incidente domestico che ha provocato una lussazione alla spalla al conduttore Roberto Vicaretti, il programma di Rai3 'Titolo V' anticipa la pausa prevista per le festività natalizie e, a partire da questo venerdì, non andrà in onda. 'Titolo V' sarà nuovamente in onda con inchieste inedite e tanti ospiti da venerdì 8 gennaio alle 21.20 su Rai3, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Incidente per Roberto Vicaretti: il messaggio sui socila

“Purtroppo la mia spalla sinistra ha deciso di darmi ancora problemi: quarta lussazione e stop obbligato. Braccio al collo fino al 30/12”, ha fatto sapere nei giorni scorsi ai fan il conduttore di Titolo V Roberto Vicaretti, a corredo di una foto che su Twitter lo ha mostrato con un tutore: “Libri, saggi, film, serie e... antidolorifici”, ha aggiunto ancora il giornalista a cui stanno arrivando gli auguri dei fan.