Mara Venier prende in giro Casalino sempre in tv: “Intervista esclusiva, sei venuto solo da me”

La conduttrice ha accolto l’ex portavoce di Palazzo Chigi con un video che elenca tutte le trasmissioni in cui è stato ospite prima di venire da lei. Lui sta al gioco e ammette: “Sei la numero uno”. Durante l’intervista le lacrime per la madre

Lo aveva già detto durante le prime battute del programma: “Rocco Casalino, in esclusiva a Domenica In! non è andato da nessuna parte”. Una battuta con il sorriso, per ironizzare sulla sovraesposizione mediatica di questi giorni dell’ex portavoce di Palazzo Chigi, che ha fatto letteralmente il giro delle più importanti trasmissioni - Rai, Mediaset e La7 - per presentare il suo libro, che si intitola proprio “Il portavoce”.

Quando poi è stato il momento dell’intervista vera e propria, Mara Venier ha rincarato simpaticamente la dose accogliendo in studio Rocco Casalino e scherzando ancora una volta sull’esclusività della sua presenza (con tanto di scritta rossa ‘esclusiva’ in alto a sinistra del piccolo schermo). Poi ha mandato in onda un videocollage con tutte le apparizioni di Rocco Casalino in queste ultime settimane.

Rocco Casalino "in esclusiva" a Domenica In: lo scherzo di Mara Venier

In tutto ciò Rocco Casalino non ha potuto fare altro che stare al gioco, ridendo di cuore allo scorrere nelle immagini (con tanto di contatore progressivo) delle sue interviste in tv precedenti a Domenica In. “Sei la numero uno”, le ha detto, alla fine del filmato. “Però mentalmente, sentimentalmente, dillo che tu volevi venire solo da me. Questo mi hai detto al telefono, peccato che son passati…”, scherza Mara Venier.

Casalino ha provato a giustificare questo lungo peregrinare come scelte prese sulla base dei consigli di “chi è bravo a vendere i libri”. Consigli che evidentemente hanno funzionato, visto che il suo libro è molto alto in classifica. Così facendo però ha offerto l’assist definitivo a Mara Venier, che ha ricordato che anche quando gli ospiti vanno in studio da lei i libri che presentano poi schizzano subito primi in classifica.

Domenica In, Casalino si commuove per il video messaggio della madre

Nell'intervista Rocco Casalino si è raccontato da un punto di vista più personale e meno politico, come sottolinea Mara Venier. Dal difficile rapporto con il padre, la vita da emigrato in Germania, l’amore per la madre, che per lui ha registrato un commovente video messaggio che ha lasciato Casalino con il groppo in gola in diretta, rendendogli difficile continuare parlare. “Il dolore più grande che mi porto dentro è non essere riuscito a difenderla, lui mi sembrava un gigante, noi avevamo davvero paura di morire”, ha detto Casalino, ricordando la madre tanto amata e il padre violento. La donna ultimamente ha avuto qualche problema di saluto che l’ha indebolita; Casalino con lei è ancora più protettivo: “È come se fosse una figlia, la figlia che non ho”.

Ma la politica non poteva restare fuori dall'intervista. Si è parlato infatti molto del rapporto di Casalino con l'ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un rapporto che non è proprio quello tra un padre e un figlio, ha detto Casalino, ma che comunque è molto forte, fatto di stima e ammirazione.

“Al momento sono disoccupato ma mi stanno arrivando belle proposte. Credo comunque rimarrò nell’ambito dell’attivismo politico”, ha concluso Casalino.